Adio, iarnă! Primăvara astronomică începe oficial astăzi, echinocțiul aduce zile mai lungi si mai multă lumină

Primăvara astronomică începe oficial în 20 martie 2026, odată cu producerea echinocțiului, moment în care ziua devine egală cu noaptea. Fenomenul marchează o schimbare importantă în ritmul naturii.

Echinocțiul de primăvară marchează momentul în care ziua și noaptea devin egale, deschizând oficial sezonul primăverii astronomice.

Echinocțiul de primăvară are loc în acest an la data de 20 martie, la ora 16:46, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”. Conform informațiilor transmise de Agerpres.ro, acest fenomen marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică și reprezintă unul dintre cele mai importante repere ale anului din punct de vedere astronomic.

Echilibrul perfect între zi și noapte

La momentul echinocțiului, durata zilei este egală cu cea a nopții, indiferent de latitudine. Fenomenul se produce atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică. Acest punct, cunoscut sub denumirea de punct vernal, determină o distribuție egală a luminii și întunericului pe întreg globul.

Zilele devin tot mai lungi

După acest moment, durata zilei începe să crească treptat, în timp ce nopțile se scurtează. Acest proces va continua până la 21 iunie 2026, când va avea loc solstițiul de vară. Schimbarea marchează trecerea către un sezon dominat de lumină și temperaturi mai ridicate.

Fenomen global, efecte diferite

În emisfera sudică, echinocțiul marchează începutul toamnei astronomice. În același timp, în regiunile polare au loc schimbări majore: în emisfera nordică începe ziua polară, iar în cea sudică noaptea polară, fiecare având o durată de aproximativ șase luni.

Originea termenului și semnificația

Termenul „echinocțiu” provine din latinescul „aequinoctium”, care înseamnă „noapte egală”, reflectând perfect caracteristica principală a fenomenului. Din punct de vedere astronomic, Soarele parcurge ecliptica și ajunge în unul dintre cele două puncte echinocțiale – punctul vernal, specific primăverii, și punctul autumnal, specific toamnei.

Un nou ciclu

Pe lângă semnificația științifică, echinocțiul marchează și începutul unui nou ciclu simbolic. Din punct de vedere astrologic, acesta coincide cu trecerea Soarelui din zodia Peștilor în zodia Berbecului.

Potrivit Agerpres.ro, în 2027, echinocțiul de primăvară va avea loc tot pe 20 martie, dar la ora 22:25. Echinocțiul de primăvară nu este doar un moment astronomic, ci și un simbol al echilibrului și al începuturilor. Odată cu el, natura își schimbă ritmul, iar zilele mai lungi aduc o nouă dinamică în viața de zi cu zi.

