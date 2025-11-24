Stenogramele care arată cum sufereau românii de frig pe vremea lui Ceaușescu: „Până la 11.00, nu dau gaze nimănui!”

Milioane de români au suferit de frig din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică în perioada comunistă, în urma directivelor date de Nicolae Ceaușescu.

Stenogramele care arată cum sufereau românii de frig pe vremea lui Ceaușescu: „Până la 11.00, nu dau gaze nimănui!”| Foto: Petre Dumitrescu Agerpres Foto

„Dej a făcut electrificarea” sau „Ceaușescu a făcut Porțile de Fier”, „Ceaușescu a făcut Vidraru” sunt afirmații fără sens. E ca și cum ai spune: „Iliescu a făcut telefonia mobilă” sau „Ciucă & Ciolacu au pus bazele AI în România”, scrie Europa Liberă.

Stenogramele care arată cum sufereau românii de frig pe vremea lui Ceaușescu: „Până la 11.00, nu dau gaze nimănui!”

Unul dintre cele mai rezistente mituri ale comunismului este cel care idealizează electrificarea țării în comunism și marile construcții industriale de combinate-monștri, cele care au înghițit viața din orașe întregi.

Realitatea este că harta tehnică a termocentralelor și hidrocentralelor din România a fost gata încă din anii 1930, datorită unor energeticieni educați în Elveția și Franța, deci înainte ca Europa să fie ruptă în două de Cortina de Fier, instalată de ocupația militară a Moscovei.

Nevoia de energie electrică - provocată de industrializarea forțată și izolarea țării, inclusiv energetic - a dus în anii 1980 la cea mai gravă criză energetică din istoria României.

Milioane de români au suferit de frig și trai precar din cauza tăierii drastice a consumului casnic de gaze și energie electrică. Dar nici propaganda comunistă, nici neo-ceaușismul de azi nu au vorbit despre cauze: directivele date de Nicolae Ceaușescu, arată Europa Liberă.

Din cauza unor ordine barbare din punct de vedere tehnic, date de Ceaușescu, situația devenise atât de gravă încât pe 17 octombrie 1985, în „unitățile Sistemului Energetic Național” au fost instituite starea de necesitate și regim militarizat.

Sala de ședințe a vilei de protocol de la Predeal era încălzită excesiv pentru confortul celor 32 de fruntași comuniști convocați la ședință.

Cu binecunoscuta sa voce răgușită, „cel mai iubit fiu al poporului”, cum îi spunea propaganda de partid și de stat, Nicolae Ceaușescu a deschis, la ora 10:45, ședința convocată în dimineața zilei de duminică, 13 ianuarie 1985.

Curent și căldură doar câteva ore pe zi

„Tovarăși”, a început Nicolae Ceaușescu, „am convocat această ședință să discutăm situația creată în aprovizionarea cu energie datorită timpului care este acum”.

În momentul ședinței Comitetului Politic Executiv (CPEx) al PCR de la Predeal, întregul sistem energetic național funcționa deja în regim de avarie, la capacitate minimă.

CITEȘTE ȘI:

Preşedintele executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului cere adoptarea de urgenţă a unei iniţiative care să interzică simbolurile comuniste

Trebuiau luate măsuri. Dar în viziunea lui Nicolae Ceaușescu, inamicul energetic numărul 1 nu îl reprezentau coloșii industriali, ridicați în deceniile precedente cu sacrificii uriașe și credite externe, uzine hulpave permanent, de mii și mii de megawați. Inamicul energetic numărul 1 în comunism era becul. Becul din casă.

Iluminatul public din orașe și sate în timpul iernii era și el pe lista neagră. Urmat de iluminatul în magazine, școli și instituții publice.

Pe scurt, la ședința CPEx de la Predeal, înconjurat de prima linie de conducere a Partidului Comunist Român, Nicolae Ceaușescu a decis reducerea cu 50% a consumului casnic de energie electrică și a oricărui alt tip de consum care nu ținea de industria grea.

Potrivit stenogramei din 13 ianuarie 1985, în plină iarnă și ca să acopere consumul excesiv al industriei care provocase avarii, Nicolae Ceaușescu a ordonat ca populația să primească energie electrică, gaze, apă caldă și căldură numai câteva ore pe zi.

Programul de gătit al populației: zilnic, între 11:00 și 13:00. Apa caldă: dimineața de la 5 și jumătate și seara, după 18:00. Două ore dimineața și alte două seara. Lunea și vinerea - doar apă rece.

Căldura? Șapte ore pe zi. Atunci când era, pentru că orele cu temperaturi suportabile puteau fi doar teoretice, în „program”. Prin grija partidului unic, locuitorii României au fost ținuți în întuneric. La propriu și la figurat.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: