Palatul Împăratului a fost scos la licitație. Cu cât se închiriază vila care trebuia să fie a fostului președinte Iohannis

Palatul Împăratului, care urma să fie reședința prezidențială a fostului președinte Iohannis, și care a fost renovată de RA-APPS cu aproximativ 3 milioane de euro și urmează să fie scoasă la licitație.

Prețul de pornire pentru imobilul situat pe bulevardul Aviatorilor nr.86 este de 35.000 de euro pe lună, potrivit Profit.ro, citat de Digi24.ro.

Guvernul a hotărât în această vară ca vila să fie dată spre închiriere, dar la acel moment nu se știa despre prețul care ar putea fi cerut pentru aceasta. Însă, acum imobilul a fost scos la închiriere pentru prețul de minim 35.000 de euro pe lună.



„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București", a transmis la acea vreme Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului.



Urma să fie imobilul lui Klaus Iohannis

Imobilul ar fi urmat să ajungă la fostul președinte Klaus Iohannis, potrivit informațiilor Digi24. Reparațiile la vila din Aviatorilor au început cu puțin timp înainte ca fostul șef de stat să își încheie mandatul și au costat aproximativ 3 milioane de euro.



La acel moment RA-APPS a justificat că imobilul a fost construit construit între anii 1960 și 1965, înainte de apariția regurilor generale de proiectare antiseismică, și prezenta degradări semnificative, fiind necesare lucrări extinse de consolidare.

