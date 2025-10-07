Amintirile unui ostatic israelian la doi ani după izbucnirea războiului din Gaza

În urmă cu fix doi ani, pe 7 octombrie 2023, Tal Shoham se plimba prin sudul Israelului cu familia sa când a fost răpis gruparea islamistă palestiniană Hamas.

Războiul durează de doi ani| Foto: Pexels

Acum, la doi ani distanță, el duce dorul vremurilor de dinaintea atacului și este extrem de pesimist în ceea ce privește viitorul, în ciuda presiunilor pentru ca războiul să înceteze.

„Tot acest cartier care odată era atât de pașnic și frumos, știți, este complet distrus. E ca și cum lucrurile malefice pe care le-au făcut aici, pe care le-au făcut teroriștii aici, ar acoperi totul”, spune Shoham, potrivit Agerpres.

Bărbatul a petrecut 505 zile în captivitate în Gaza și a fost eliberat în timpul unui armistrițiu din luna februarie a acestui an. Și-a petrecut primele opt luni de captivitate la suprafață, însă în iunie anul trecut, el și ceilalți ostatici au fost duși în subteran.

„Nici măcar animalele nu sunt ținute în așa condiții”

„Urma să rămânem în tunel, la 20 sau 30 de metri sub pământ, în acest mormânt, pe vecie”, a spus el, amintindu-și sentimentele la această perspectivă. Celula lor era o porțiune îngustă de tunel cu pereți de beton, o podea nisipoasă, o ușă de fier care bloca intrarea, patru saltele pe jos și o gaură folosită pe post de toaletă. Aerul era stătut și se chinuiau să respire.

„Am fost tratați ca animalele. Adică, nici măcar animalele nu sunt ținute în condiții atât de inumane, dar așa ne-au tratat”, a spus el.

Gardienii lor îi băteau uneori. Alteori îi chinuiau spunându-le bărbaților că trebuie să aleagă care dintre ei va fi împușcat iminent. Gilboa-Dalal și David sunt și acum ținuți ostatici în Gaza.

Fiul său l-a întrebat dacă urmează să moară

Abia după mai bine de o lună de captivitate a aflat că soția și copiii săi au supraviețuit atacului, dar au fost și ei răpiți, împreună cu soacra sa, mătușa soției sale și fiica acesteia. Socrul său, Avshalom, a fost ucis.

Stând în camera securizată carbonizată din care fusese răpit, Shoham și-a amintit cum fiul său, în vârstă de 8 ani la acea vreme, l-a întrebat dacă vor muri cu toții.

„Știam că încă nu mă poate răni, dar după câteva gloanțe va ajunge la o gaură în fereastră și atunci va trebui să ne predăm, pentru că jocul s-a terminat pentru noi'”, a spus el. „Putea să arunce grenade înăuntru și să-și pună Kalașnikovul în această gaură și să ne împuște pe toți”, își amintește el.

