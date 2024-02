Condiții mai aspre pentru îngrijirea copiilor aflați în plasament. Pensionarii și cei care nu au 8 clase nu mai pot fi asistenți maternali.

Asistenții maternali ar putea fi selectați și evaluați potrivit unor criterii mai regiruroase, iar persoanele ajunse la vârsta de pensionare, precum și cele care nu au absolvit învățământul gimnazial nu vor mai putea fi asistenți maternali.

Noi condiții de eligibilitate pentru asistenții maternali/Foto: pexels.com

Persoanele care nu au finalizat cel puţin opt clase din învăţământul gimnazial, au condamnări definitive sau se află la vârsta pensionării nu vor mai putea fi asistenţi maternali, potrivit proiect de hotărâre pus în dezbatere publică de Ministerul Familiei.

Conform expunerii de motive aferente proiectului, în prezent, reţeaua de asistenţă maternală este îmbătrânită şi are un nivel scăzut de educaţie, experienţă şi calificare.

Noi condiții de eligibilitate pentru asistenții maternali

Scopul proiectului de act normativ constă în asigurarea transparenței statutului și a „procesului de selectare, evaluare și atestare a uneia dintre cele mai importante categorii profesionale, care activează în domeniul protecției copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi, respectiv asistentul maternal”.

Actuala rețea de asistență maternală este îmbătrânită și cu un nivel scăzut de educație, potrivit Ministerului Familiei.

„Rețeaua de asistență maternală este înalt feminizată, îmbătrânită și cu un nivel mediu-scăzut de educație”, se arată în proiect.

Potrivit noilor condiții de eligibilitate, nu vor mai fi asistenţi maternali pensionarii, cei care au condamnare definitivă sau locuiesc cu persoane aflate în această situaţie, au istoric de violenţă în familie, suferă de boli transmisibile sau psihice, ori sunt dependenţi de alcool şi droguri.

De asemenea, asistentul maternal nu va primi în plasament un copil dacă diferenţa de vârstă este mai mică de 18 ani sau depăşeşte 47 de ani şi va fi evaluat înainte de un psiholog şi de un asistent social.

Ministerul Familiei propune extinderea valabilităţii atestatului de asistent maternal de la trei ani la o perioadă nedeterminată, cu avizare la fiecare doi ani.

În plus, se introduce condiția ca cel puțin unul dintre membrii familiei asistentului maternal să obțină venituri.

„Poate fi atestată ca asistent maternal persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

*a împlinit vârsta de 18 ani şi are capacitate deplină de exerciţiu;

*a absolvit învățământul gimnazial;

*prin comportamentul ei în societate şi profilul psihologic prezintă garanții morale cu privire la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor;

*persoana şi soţul/soţia prezintă disponibilităţi afective în relaţiile cu copiii;

*soţul/soţia şi copiii cu vârste de peste 14 ani care au acelaşi domiciliu cu solicitantul şi-au exprimat acordul cu privire la primirea în familie a unui copil/a unor copii;

*are domiciliul într-o localitate cu acces la servicii educaționale, medicale şi, după caz, la servicii de abilitare/reabilitare necesare copilului/copiilor pe care îi va primi în plasament;

*are drept de folosinţă asupra unei locuinţe care acoperă în mod corespunzător necesităţile de preparare a hranei, de igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copilului/copiilor care urmează a fi primiţi în plasament şi pentru care se poate asigura un spaţiu individualizat de odihnă şi efectuare a temelor;

*cel puţin unul dintre membrii adulţi ai familiei, cu care locuieşte, realizează venituri”, potrivit proiectului.

Pentru nerespectarea noilor prevederi valoarea amenzilor aplicate va fi între 2.500 şi 10.000 lei.

