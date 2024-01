Clujul are spor natural pozitiv! Peste 7.000 de copii s-au născut în 2023.

Clujul este un magnet pentru cuplurile și familiile tinere. Numărul copiilor care s-au născut la Cluj-Napoca a fost mai mare în 2023 decât anul trecut, în timp ce numărul deceselor a scăzut ușor.

Peste 7.000 de copii s-au născut în 2023. FOTO: Pixabay

Sute de cupluri s-au programat deja pentru starea civilă în 2024, iar mii de copii vin pe lume în fiecare an la Cluj-Napoca, oraș cu spor natural pozitiv în 2023, arată primarul Emil Boc.

„La programarea pentru căsătorii, m-am bucurat să văd pentru că a fost cea mai căutată aplicație la cumpăna dintre ani, 455 de cupluri și-au programat deja căsătoria în 2024. Și aici este foarte simplu, intri pe site-ul Primăriei, îți cauți data, îți cauți ora, scrii numele, prenumele și cu maxim 14 zile înainte, vii și aduci actele necesare pentru căsătorie. Așadar, ai rezolvat pentru căsătorie instant, fără să fie nevoie să mergi, să întrebi. Cuplurile tinere utilizează această tehnologie pe care o au la dispoziție”, a declarat Emil Boc, joi, la un post local de radio.

Anul 2023 în cifre. Câți copii s-au născut la Cluj anul trecut?

În 2023, peste 7.100 de copii s-au născut la Cluj-Napoca, număr în creștere față de anul anterior, când la Cluj s-au înregistrat circa 6.500 de nașteri. Cluj-Napoca a avut în 2023 spor natural pozitiv, arată edilul clujean, întrucât numărul deceselor s-a situat mult sub cel al nașterilor: circa 4.500 (în scădere față de 2022 - 4.824).

Anul trecut peste 600 de cupluri au sărbătorit „nunta de aur” la Cluj, iar nouă persoane au înmplinit 100 de ani de viață.

„Pot să vă spun că anul trecut am avut și 639 de familii care au sărbătorit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. De asemenea, am avut nouă persoane care au împlinit vârsta de 100 de ani în municipiul Cluj-Napoca, să le dea Dumnezeu sănătate și viață bună și lungă. De asemenea, am avut 7.166 de nașteri, în 2023. Dintre aceștia, 6.223 sunt copii născuți în Cluj-Napoca și am avut 843 de copii născuți în străinătate. De asemenea, 3.215 sunt băieți, iar 3.072 sunt fete. Am avut de asemenea înregistrate anul trecut 4.595 de decese.

Dacă ne uităm per ansamblu, avem un spor natural pozitiv, ceea ce arată, de fapt. În 10 ani a crescut cu 10.000 numărul copiilor care s-au înscris în ciclul primar și gimnazial în Cluj-Napoca. Asta înseamnă că e un oraș în care vii să îți întemeiezi o familie, în care îți face plăcere să trăiești, lucru reconfirmat, la sfârșitul anului, de Uniunea Europeană, printr-o analiză sociologică pe care a efectuat-o”, a mai arătat primarul Emil Boc.

