Arhitecți și localnici pun mână de la mână ca să salveze biserica din lemn de la Păniceni: „Azi, Lelea Florea ne-a adus pancove!”

Mai mulți arhitecți, voluntari și localnici lucrează împreună pentru a „readuce la viață” biserica din lemn din Păniceni!

Biserica din lemn de la Pănceni, „readusă la viață”! / Foto: Facebook - Ambulanța pentru Monumente + Claudiu Salanța

ONG-ul Ambulanța pentru Monumente - Transilvania Sud, din care fac partea mai mulți arhitecți din Cluj, a început restaurarea bisericii din lemn de la Păniceni, județul Cluj.

Așadar, în această săptămână, câțiva arhitecți și localnici lucrează împreună ca să salveze o biserică importantă pentru comunitate.

Arhitectul județul Cluj, Claudiu Salanța, este și el prezent și a explicat cum s-au petrecut primele trei zile din proiect:

„Săptămâna asta am lăsat mapa și am luat sapa, ranga, ciocanul ca să ajutăm la salvarea bisericii de lemn de la Păniceni. Ziua 1 - Voluntar în demersul Ambulanței pentru Monumente excelent coordonat de Eugen Vaida.

Ziua 2 - voluntar pentru patrimoniu. Am aflat de la Eugen care e diferența între dranița, șiță și șindrilă, precum și sculele care se folosesc în meșteșugul tradițional. Am învățat de la meșterul Mihai cum se coplește cu baltagul și cum se bate șindrila pe colțul acoperișului, ba chiar am cioplit, bătut - prima dată-n viață - șindrilă pe colț. Pe lângă rolul esențial în salvarea patrimoniului Ambulanța pentru Monumente are și un excelent rol educativ în înțelegerea și păstrarea meșteșugului și tehnicilor tradiționale de lucru. Continuăm mâine!

Ziua 3 - voluntar pentru patrimoniu. Salvarea unei biserici de lemn ține mult și de comunitate și de ce reprezintă lăcașul pentru oamenii locului. Azi, Lelea Florea a Sufletului ne-a adus pancove (gogoși), Cristian și alți doi localnici ne-au adus apă și suc, iar alții au trecut să vadă cum progresează lucrările. Domnul părinte Dragoș ne-a binecuvântat cu o rugăciune și a dat o mână de ajutor la bătutul șindrilei. Mulțumim tuturor! Excelentă experiența cu Ambulanța pentru Monumente. Mulțumesc Eugen și echipa! Sunteți grozavi!”, a transmis arhitectul în zilele de luni, marți și miercuri.

„Ambulanța pentru Monumente”, susținută de regele Charles

„Ambulanța pentru Monumente” este un proiect care îşi propune să acţioneze eficient în domeniul salvgardarii patrimoniului imobil, prin punerea în siguranță a unor obiective de patrimoniu importante aflate în stare avansată de degradare sau de precolaps. Peste 600 de monumente istorice din România aflate în proprietate privată sau publică așteaptă salvarea de urgență și numărul lor crește îngrijorător.

Proiectul „Ambulanța pentru Monumente” prin intermediul căruia se realizează punerea în siguranță a patrimoniului cultural imobil cu ajutorul voluntarilor, al meșterilor și al comunitaților locale sub stricta supraveghere și îndrumare a specialiștilor din domeniul conservării și restaurării monumentelor istorice a fost răspunsul la lipsa de reacție a comunităților, a ministerului de resort și a autorităților în fața amenințărilor de distrugere accelerată a patrimoniului. Acolo unde proprietarul oferă materialele de construcție necesare, „Ambulanța pentru monumente”, a cărei principal susținător este Majestatea Regală, Regele Charles al III-a, acționează pentru punerea în siguranță a monumentului cu ajutorul unei autoutilitare echipate cu uneltele necesare.

Proiectul este derulat în judeţele Alba, Braşov, Cluj, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu.

