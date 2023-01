Beard Brothers se apropie de cei 300.000 de euro pentru realizarea școlii de meserii din Florești. Cum va arăta noua clădire? GALERIE FOTO

Beard Brothers construiește o școală de meserii în Florești pentru copiii care se află în plasament sau care nu au o situație financiară bună. După trei ani de la lansarea campanie, „bărboșii” au publicat imagini cu viitoare școală.

Viitoarea școală de meserii din Florești/ Foto: Beard Brothers - Facebook

Asociația Beard Brothers va construi o școală de meserii în Cluj, mai exact în Florești. Este cel mai ambițios proiect a lor de până acum, iar școala se va adresa în principal, copiilor din centrele de plasament sau care provin din familii care nu au o situație financiară foarte bună.

După trei ani de la lansarea campaniei, Asociația Beard Brothers a anunțat locația școlii de meserii care se va fi construită în zona Liceului Teoretic Dumitru Tăuțan.

Suma necesară pentru construirea școlii de meserii este de 300.000 de euro, iar „bărboșii” se apropie de suma finală, fiind strânși până în prezent 222.579 de euro.

„Este o realizare că am reușit să strângem această sumă cu tot ce s-a întâmplat în ultimii doi ani. Am adunat undeva la 120.000 de euro pentru tot ce s-a întâmplat în urma conflictului din Ucraina, am adunat undeva la 700.000 de euro pentru tot ce s-a întâmplat cu criza sanitară și pe lângă s-au adunat și banii pentru școală că altfel școala era deja sus”, a declarat pentru monitorulcj.ro Lucian Șteț, membru fondator Beard Brothers.

Proiectul este structurat pe două ramuri:

-social – ramură adresată copiilor din centrele de plasament sau care provin din familii care au o situaţie precară. Aceştia vor beneficia gratuit de serviciile şcolii.

-Economic-Social – cursurile şi workshop-urile vor avea un cost prestabilit, iar fondurile strânse vor asigura aceleaşi servicii pentru cei care nu îşi permit

Puteți ajuta la construirea școlii de meserii prin donații AICI!

Cei de la Beard Brothers alături de Filofi şi Trandafir Arhitectură au conceput imaginile pentru viitoarea școală de meserii care va fi ridicată în Florești.

„Noi le-am arătat și explicat ce ne dorim, le-am arătat terenul și ei au fost arhitecții care au reușit să facă viziunea noastră într-un proiect. Ne-am entuziasmat foarte tare când am văzut ce planuri au și cum își doresc să iasă școala. Viziunea respectivă a durat undeva la jumătate de an, de la începutul discuțiilor, tot ce înseamnă topografie, studiu geo, discuții cu structuristul, adică tot ce este nevoie pentru a ajunge la o formă în mare prin care ne putem da seama ce se pliază bine pe teren și din ce trebuie să facem școala. Este un lucru nou pentru noi și acum am început să învățăm împreună cu proiectul acesta ce înseamnă să faci o clădire de asemenea dimensiuni”, a adăugat Lucian.

În prezent Beard Brothers a intrat în faza de depunere a tuturor actelor necesare pentru autorizația de construire, iar dacă totul va decurge bine vor începe construcția din acest an, iar în 2024 să realizeze ultimele finisaje și să o facă funcțională.

„Pașii vor merge concomitent. Noi suntem în faza de a depune actele pentru autorizația de construire și dacă totul merge repede și bine dacă nu vom avea toți banii tot trebuie să începem construcția. Din suma pe care am adunat-o este suficient pentru a începe, să turnăm fundația și să avem părți din clădire făcută. Evident, între timp încercăm să contactăm și firme care sunt în domeniu, care ne pot ajuta cu tot ce înseamnă partea de fundație, de beton, de fier pentru că pe noi nu ne interesează neapărat să avem toți banii și după începem lucrul. Pe noi ne interesează să avem școala funcțională”, a declarat Lucian Șteț.

Cei de la Beard Brothers își doresc ca patru meserii să fie predate concomitent în școală printre care meseria de electrician, sudor, instalator, iar cea de a patra meserie va fi decisă ulterior. Privind numărul de copii care vor învăța o meserie Lucian estimează un număr cuprins între 300 și 400 de cursanți pe an.

„La final este important produsul. Adică să iasă acel tânăr care înainte nu știa o meserie și să iasă cu ea în mână”, a adăugat Lucian.

Ce obiective au cei de la Beard Brothers pentru 2023?

Pe lângă construirea școlii de meserii din Florești, „bărboșii” de la Beard Brothers au mai multe obiective pentru 2023, precum cumpărarea unei mașini electrice pentru transportul persoanelor cu dizabilități.

„Obiectivele principale sunt într-adevăr școala pentru că e o campanie pornită de trei ani și dorim să o vedem ridicată. În paralel am început să strângem bani pentru o mașină electrică pe care să o integrăm în serviciul nostru de transport persoane cu dizabilități, care funcționează din 2015 și este gratuit. A ajuns să fie un proiect foarte mare pentru că avem peste 1.000 de curse/an, iar în scenariul nostru o mașină electrică ar face sens pentru că economisim mai mulți bani, mai ales la întreținere. Pe lângă asta ne dorim să ținem sus toate campaniile pe care le facem recurent, precum ambulanța socială cu care mergem în mediul rural și oferim servicii pediatrice, cardiologice și sperăm să adăugăm și sociale și juridice, chestie pe care o facem deja de doi ani. Mai avem împăduririle pe care facem 3-4 ori pe an și mai există proiectul The Tutors prin care oferim diverse servicii de mentorat de educație financiară, cursuri de web design, de social media, tot ce putem face să le oferim în regim gratuit”, a încheiat Lucian.

Cine sunt cei de la Beard Brothers?

Beard Brothers, probabil cel mai neconvențional ONG din România, s-a înființat în noiembrie 2013, fiind frăție a bărboșilor cu spirit de inițiativă, care își doresc să schimbe mentalități prin implicarea activă în societatea civil și care luptă împotriva stereotipurilor sociale și a discriminării de orice fel.

De-a lungul timpului, voluntarii au donat tot felul de echipamente pentru spitalele din Cluj, au susținut educația din județ și au oferit ajutor celor de la call center-ul DSP Cluj, unde 100 de voluntari au stat ore în șir pentru a oferi informațiile necesare pentru oamenii care s-au infectat cu COVID-19.

Asociația Beard Brothers a donat, într-un an și jumătate, două ambulanțe celor de la Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare (SMURD). Ultima ambulanță a fost donată chiar de Ziua Pompierilor. Costul ambelor ambulanțe a fost de 165.000 de euro, iar banii au venit din strângerea de fonduri cu ocazia diferitelor evenimente pe care le-au organizat.

O altă donație de zeci de mii de euro a „bărboșilor” a fost făcută în vara anului 2020, când au donat un un aparat de testare de ultimă generație și 2.000 de kit-uri pentru Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca. Viteza de testare a aparatului este de 18 minute/test și 86 de teste/oră. Mai mult, aparatul va putea fi folosit și după pandemie, întrucât are mai multe funcționalități.

De când a început pandemia, Asociația a făcut donații impresionante pentru spitalele clujene care se aflau în linia întâi în lupta împotriva COVID-19. În luna martie a anului 2020, „bărboșii” au donat, cu ajutorul Băncii Transilvania, măști de protecție, dezinfectant și aparatură medicală în valoare de 39.000 de euro pentru Spitalul de Urgențe din Cluj.

În total s-au donat 1.296 de litri de dezinfectant pentru mâini, 500 de măști FFp2, un ecograf pulmonar și două videolaringoscoape.

Voluntarii nu s-au oprit doar la donațiile făcute pentru spitalele clujene, ci au început să trimită echipamente medicale necesare pentru lupta împotriva virusului prin toată țara. Bărboșii au reușit să ajute 49 de spitale cu peste 180.000 de echipamente necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Donațiile pe care le-au făcut în perioada stării de urgență au fost de aproape 700.000 de euro, bani care au fost strânși cu ajutorul mai multor firme din Cluj, dar și din țară.

