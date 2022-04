Clujul, ferit momentan de hepatita necunoscută. Recomandările făcute de DSP Cluj persoanelor cu simptome

În ultimele zile s-au înmulțit suspiciunile cu privire la cazurile de hepatită cu origini necunoscute în România, dar până în prezent județul Cluj este ferit.

Mihai Moisescu, șeful DSP Cluj



Mihai Moisescu, șeful DSP Cluj, a anunțat că nu a fost raportat niciun caz de hepatită cu origini necunoscute în județ și nici nu există suspiciuni. El a mai adăugat că în ultima perioadă au fost raportate doar cazuri de hepatită A.



Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Cazuri de hepatită în județ avem, dar din fericire momentan am fost feriți de acest tip de hepatită cu origini necunoscute. Nu am la dispoziție datele exacte despre toate tipurile de hepatită, dar pot să confirm că săptămâna trecută am avut două cazuri de hepatită A”, a declarat Mihai Moisescu pentru Monitorul de Cluj.

Directorul Direcției pentru Sănătate Publică Cluj a oferit și câteva sfaturi celor care au simptome de hepatită cu origini necunoscute.

„În momentul în care apare această simptomatologie digestivă, cu grețuri, vărsături, urina mai închisă la culoare sau scaunul mai decolorat le recomand tuturor să se adreseze imediat serviciilor medicale pentru evaluare și stabilirea diagnosticului”, a mai spus șeful DSP Cluj.

CITEȘTE ȘI: