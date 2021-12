Ce se întâmplă dacă refuzi tratamentul de urgență? Paramedic din Cluj: „E o situație dificilă, dar frecventă” VIDEO

Deși avem dreptul să refuzăm orice intervenție medicală sau tratament, chiar și în cazuri de urgență, există consecințe grave. Un paramedic din Cluj ne explică ce se poate întâmpla.

Ce se întâmplă dacă refuzi tratamentul de urgență? Paramedic din Cluj: „E o situație dificilă, dar frecventă” VIDEO/ foto: ISU Cluj

Astfel de situații, în care pacientul refuză tratamentul, îi pune pe medici în cazul urgențelor într-o situație dificilă. Deși consecințele pot să fie colosale, echipa de salvatori nu poate să forțeze bolnavul să meargă la spital pentru un tratament de specialitate.

Dr. Paul Oargă, paramedic pe SMURD Cluj și medic rezident pe secția de ATI, ne vorbește despre drepturile pacienților, despre acordul legal privind tratamentul medical, dar și despre consecințe în cazul unui refuz la intervenție medicală:

„Vreau să vorbim despre drepturile pacienților. Este foarte important ca atunci când vorbești cu un pacient să îi explici care e boala lui, ce prognostic are, ce opțiuni de tratament are și faptul că oricând are dreptul la o a doua opinie medicală. Într-o urgență când trebuie să iei niște decizii rapide nu ai nevoie de acordul reprezentantului legal și dacă pacientul nu poate să își dea acordul legal faci ce știi tu că este mai bine pentru pacient”, spus Paul Oargă într-un videoclip publicat pe contul său de YouTube.

Pacientul are dreptul să refuze tratamentul

Potrivit legislației din România, pacientul are „tot dreptul” să refuze orice tratament medical, cât timp acesta înțelege consecințele la care se supune.

Cu toate acestea, în România nu există detalii despre capacitatea pacientului de a lua o decizie. În acest context, Paul Oargă dă exemplu un pacient care este intoxicat cu alcool:

„Ai tot dreptul să refuzi orice intervenție medicală sau tratament atâta timp cât înțelegi consecințele acestui fapt și se consemnează totul în scris. Nu am găsit nicăieri în legislația din România, cum este și în alte țări, ceva despre capacitatea de a lua o decizie. Să luăm exemplul intoxicației cu alcool - ai băut prea mult. Nu poți să ne garantezi că decizia pe care tocmai ai luat-o o faci în deplină cunoștiință de cauză și spre binele tău 100%.

La fel și cu hipoxia. Adică scade oxigenul în sânge și nu mai reacționezi la fel cum ai face-o într-o situație normală în care oxigenul tău este normal. Sau te-ai lovit la cap și poți să ai tot felul de tulburări de personalitate. Toate aceste situații nu îți mai permit sau, cel puțin, nu ne mai permit nouă să avem încredere, să zic așa, 100% în ceea ce spui și atunci refuzul pacientului nu poate fi consemnat sau, mai degrabă, acceptat”, a explicat paramedicul.

De asemnea, paramedicul clujean recunoaște că aceste situații, în care pacientul refuză tratamentul, se întâmplă des și fac munca medicilor mult mai dificilă:

„Este o situație care se întâmplă frecvent în practica medicală și echipajele medicale de urgență sunt puse într-o situație dificilă. O să vedeți și în clipul pe care urmează să vi-l arăt ce greu poate să fie comunicarea cu un pacient care refuză total tratamentul, deși în situația aceea era cea mai bună opțiune pentru el”, a spus dr. Oargă.

Pacient: „Mergeți de pe capul meu”

În videoclipul publicat de Paul Oargă ni se prezintă o situație pe viu în care pacientul, în vârstă de 74 de ani și evident bolnav, refuză transportul la spital și tratamentul, deși fiul său a apelat numărul de urgență 112. Bărbatul a fost găsit căzut după pat și avea o atitudine ostilă.

Chiar dacă medicii de pe ambulanță au venit în ajutorul lui, pacientul spunea în continuu „mergeți de pe capul meu”, „nu mă duc acolo” (când echipa medicală încerca să-l convingă să meargă la spital).

După ce echipa de salvare l-a verificat, cu eforturi, pe pacient, l-au pus să semneze că nu își dă acordul pentru a fi transportat la spital pentru tratament de specialitate. Cu toate acestea, starea bărbatului era destul de gravă:

„Cel mai probabil vorbim despre o infecție generalizată, un sepsis, carea aplecat fie de la rănile de la nivelul antebrațului sau ale piciorului, fie de la nivel pulmonar sau de la ambele. Ideea e că pacientul avea nevoie urgentă de intervenție medicală”, spus Paul Oargă.

De asemenea, medicii l-au testat pe pacient de Covid-19, iar testul a ieșit pozitiv.

„Din păcate nu am putut convinge pacientul să vină la spital. Capacitatea de a lua decizii rămâne încă o lege nescrisă. Personal chiar nu am reușit să găsesc nimic despre acest subiect în legislația din România. Frica de spital, sunt de acord, este o frică justificată pentru că avem atâtea exemple negative în țara asta. Dar să nu uităm că veștile negative circulă mult mai repede decât cele pozitive”, a încheiat paramedicul clujean.

CITEȘTE ȘI: