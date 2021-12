Ar trebui România să introducă vaccinul obligatoriu? Emil Boc: „Cei care nu doresc să trăiască în comunitate, pot să trăiască în junglă”

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, a vorbit despre posibilitatea de a se impune obligativitatea vaccinului în țara noastră. Edilul este de părere că dacă „alegi viața, alegi vaccinarea”

Emil Boc susține impunerea vaccinării obligatorii.

„Punctul meu de vedere îl cunoașteți, nu este nou, am fost și voi rămâne consecvent în ceea ce am susținut și am și făcut și anume, susținerea masivă a vaccinării. Am avertizat din timp că se va ajunge la măsuri precum certificatul verde fără de care nu vom putea călători, nu vom putea merge la petreceri, restaurante. Aceste lucruri s-au întâmplat deja”, a spus primarul Emil Boc, vineri, la un post de radio local.

El a amintit de Curtea Constituțională a Germaniei, care a dat o decizie care susține că vaccinarea obligatorie nu reprezintă o îngrădire a drepturilor și libertăților cetățenești și nu este o opresie a dreptului de a trăi în comunitate, a explicat edilul.

„Dacă dorești să trăiești în comunitate trebuie să te supui legilor care au scopul să protejeze sănătatea. Cei care nu doresc să trăiască în comunitate, pot să trăiască în junglă, în vârf de munte. Dacă vrei să trăiești în mijlocul oamenilor trebuie să iei acele măsuri prin care tu și libertatea ta să nu treacă dincolo de afectarea libertății celuilalt. Dreptul tău la sănătate nu trebuie să afecteze dreptul celuilalt la sănătate”, a spus Boc.

Întrebat dacă crede că România ar trebui să introducă obligativitatea vaccinării după modelul altor țări precum Slovenia, Emil Boc a precizat că „este departe încă acel moment de România”.

„Din nefericire, și gradul de înțelegere al lucrurilor este departe de Occident, dar drumul este acesta. Puteți să mă înjurați, dar nu există altă cale de a ieși din pandemie. Alegi viața, alegi vaccinarea”, a concluzionat edilul.

CITEȘTE ȘI: