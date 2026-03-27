Rezultatele RMN-urilor, ecografiilor, radiografiilor și CT-urilor vor putea fi interpretate de la distanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a anunțat că a fost pus în transparență publică proiectul de lege care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice.

Pacienții vor putea beneficia de teleradiologie și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice, conform unui proiect pus în dezbatere publică de Ministerul Sănătății.

„Pentru prima dată, facem schimbări reale în modul în care funcționează telemedicina și teleradiologia în sistemul de sănătate. Am pus în transparență decizională ordinul de ministru care introduce și reglementează utilizarea teleradiologiei și interpretarea la distanță a investigațiilor imagistice”, a anunțat, vineri, 27 martie 2026, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook.

Interpretări de la distanță pentru investigațiile imagistice

Potrivit acestuia, interpretarea nu mai este limitată de locație, ci se bazează pe expertiza medicului, iar radiologia devine astfel un serviciu conectat, modern, care poate răspunde mai rapid nevoilor pacienților.



„Aducem diagnosticul mai aproape de oameni. Pentru că în multe unități medicale există echipamente performante, dar accesul la interpretare rapidă este limitat. Iar rezultatul îl știm: întârzieri, liste de așteptare, pacienți nevoiți să meargă în alte orașe”, explică Rogobete.



Astfel, prin acest ordin se permite

utilizarea teleradiologiei la scară reală

reduce timpul de interpretare a investigațiilor imagistice

crește accesul pacienților la diagnostic

inclusiv în zonele unde accesul este limitat

se folosesc mai eficient echipamentele deja existente

se conectează serviciile medicale într-un sistem digital integrat

„Aceste modificări dezvoltă telemedicina și teleradiologia în România, ca parte a unui sistem de sănătate modern. Foarte important: calitatea actului medical rămâne prioritară. Diagnosticul trebuie să fie la același nivel de acuratețe, iar informațiile clinice și protocoalele sunt obligatorii. În același timp, sistemele digitale vor respecta standarde stricte de securitate cibernetică, pentru protejarea datelor medicale”, susține ministrul.

În opinia sa, digitalizarea în sănătate înseamnă timp câștigat pentru medici și acces mai bun pentru oameni.

