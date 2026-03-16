Pietrele la rinichi nu apar dintr-odată. Ce ar trebui să știți despre litiaza urinară, înainte să ajungeți la urgență

Sunt Dr. Andrei Dumitrescu, medic primar urolog, și unul dintre lucrurile pe care le văd frecvent în practică este acesta: pacienți care îmi spun că au avut semnale mici, ignorate luni întregi, iar apoi, într-o zi, au ajuns la o durere pe care nu o mai puteau controla.

Așa arată, de multe ori, începutul unei discuții despre litiaza urinară, adică despre pietrele la rinichi sau de pe traseul urinar. Este una dintre cele mai frecvente afecțiuni urologice și afectează des adulții activi, cel mai frecvent între 30 și 60 de ani.

Mulți pacienți își imaginează că o piatră la rinichi înseamnă doar o durere de spate. În realitate, lucrurile sunt mai nuanțate. Uneori, calculii mici pot trece aproape neobservați. Alteori, când se mobilizează și ajung pe ureter, durerea devine intensă, în valuri, și poate iradia spre abdomenul inferior sau spre regiunea inghinală. Pot apărea greață, vărsături, sânge în urină, urinări frecvente sau senzația că nu puteți sta într-o poziție confortabilă. Iar când se asociază febră, frisoane sau imposibilitatea de a urina, nu mai vorbim doar despre disconfort, ci despre o situație care necesită evaluare medicală rapidă.

Un aspect pe care îl explic adesea la consult este că piatra nu este, de fapt, singura problemă. Problema reală este ce face ea pe traseu: poate bloca eliminarea urinei, poate provoca inflamație, poate întreține infecții și, dacă este ignorată, poate afecta funcția rinichiului. De aceea, atunci când durerea este importantă sau simptomele se repetă, recomandarea corectă nu este să așteptați și să sperați că trece de la sine, ci să clarificăm exact unde este calculul, ce dimensiune are și ce conduită este potrivită.

În practica mea, abordez frecvent cazuri de litiază urinară și consider că primul pas bun este evaluarea completă, nu tratamentul la întâmplare. În urologie, nu toate pietrele se tratează la fel. Unele pot fi eliminate spontan, altele necesită urmărire, iar în anumite situații este nevoie de tratament activ. În cadrul urologiei din clinica Anastasios din Cluj, evaluăm atent pacientul și stabilim conduita potrivită, iar litiaza urinară face parte din patologia pentru care oferim diagnostic, tratament și urmărire. Clinica are și competență în litotriție extracorporeală (ESWL) și în ultrasonografie generală, două instrumente foarte utile în managementul corect al acestor cazuri.

Dincolo de tratament, una dintre cele mai importante discuții este despre prevenție. După un prim episod, riscul de recurență nu este deloc neglijabil, iar recomandarea mea este să nu considerați episodul încheiat în momentul în care a trecut durerea. Hidratarea adecvată rămâne una dintre cele mai importante măsuri generale, iar necesarul poate crește în perioadele călduroase sau la persoanele active. În funcție de tipul calculului și de profilul pacientului, discutăm și despre sare, proteine animale, aportul de calciu și alți factori care influențează formarea calculilor. Cu alte cuvinte, tratamentul corect nu se oprește la calmarea episodului acut; continuă cu înțelegerea cauzei și cu reducerea riscului de a repeta aceeași experiență.

Pentru mine, urologia a însemnat de la început o specialitate în care decizia corectă contează enorm, atât în evaluare, cât și în alegerea tratamentului. Mi-am făcut formarea în medicină la Sibiu, iar rezidențiatul în Cluj-Napoca, sub îndrumarea prof. dr. Ioan Coman. Contactul timpuriu cu chirurgia laparoscopică și robotică mi-a influențat mult felul în care privesc urologia modernă: riguros, etapizat și orientat către soluția potrivită pentru fiecare pacient. De-a lungul activității mele, am evaluat peste 10.000 de pacienți și am realizat peste 500 de intervenții chirurgicale, clasice, laparoscopice și robotice, iar această experiență mă ajută să privesc fiecare caz nu doar prin prisma simptomului, ci a tabloului complet.

Aș vrea să subliniez un lucru simplu: nu orice durere lombară înseamnă piatră la rinichi, dar nici nu e bine să minimalizăm o simptomatologie care revine sau se intensifică. Dacă ați avut episoade de durere în flanc, sânge în urină, greață asociată cu urinări dificile sau dacă ați avut deja un episod de litiază și nu ați făcut o evaluare completă după aceea, merită să veniți la consult. În multe cazuri, ceea ce poate fi rezolvat relativ simplu devine complicat doar pentru că a fost amânat prea mult.

La clinica Anastasios, pacienții cu simptome sugestive pentru litiază urinară beneficiază de evaluare urologică, recomandări personalizate și conduită adaptată fiecărui caz.

Iar dacă este nevoie de tratament sau urmărire, lucrurile se stabilesc clar, fără improvizație și fără amânări inutile.

Articol susținut de Clinica Anastasios Medical.

