Rezidențiat 2025. Peste 1.150 de candidați susțin examenul la UMF Cluj. Rector Anca Buzoianu: „Vor păși cu încredere în cariera medicală pe care și-au ales-o”.

1.159 de candidați vor susține duminică, 16 noiembrie, examenul național de rezidențiat organizat la Cluj-Napoca de Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”. La nivel național, în acest an s-au înscris peste 10.000 de candidaţi.

Peste 1.150 de candidați susțin examenul de rezidențiat, la Cluj |Foto: UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca

Anul acesta au fost scoase la concurs 5.079 de locuri și 295 de posturi, pentru care vor candida 10.147 de absolvenți din întreaga țară.

În fiecare an examenul se desfășoară în șase centre universitare din țară unde există universități de medicină și farmacie: București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș, Craiova și Timișoara.

Dintre cei 1.159 de candidați care vor susține examenul la Cluj-Napoca, 730 sunt absolvenți de Medicină, 222 sunt absolvenți de Medicină dentară și 207 sunt candidați absolvenți de Farmacie.

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” va lua măsuri speciale astfel încât proba scrisă să se desfăşoare în condiţii optime pentru toţi cei implicaţi în acest proces, candidați și organizatori.

Specialitățile, numărul de locuri și posturi pentru rezidențiat sunt aprobate prin ordin al ministrului Sănătății.

„Examenul național de rezidențiat marchează un moment definitoriu în parcursul profesional al fiecărui viitor medic, medic stomatolog sau farmacist. Pentru Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, organizarea acestui examen este o mare responsabilitate. Ne-am implicat, ca în fiecare an, pentru ca desfășurarea examenului să fie impecabilă, într-un climat de corectitudine, transparență și respect față de toți candidații. Le dorim mult succes tinerilor noștri absolvenți și credem cu tărie că vor păși cu încredere în cariera medicală pe care și-au ales-o, purtând mai departe valorile și spiritul universității noastre”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Pentru a asigura condiții optime candidaților, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a pregătit 12 săli de examen în amfiteatrele proprii și amfiteatre ale Universității Babeș-Bolyai.

Condițiile de desfășurare a concursului de admitere

Examenul scris va avea loc duminică, 16 noiembrie, de la ora 10:00, are o durată de patru ore și va acoperi trei domenii: medicină, medicină dentară și farmacie. Acesta va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identic în toate centrele universitare în care se organizează concursul. Candidații vor afla rezultatele pe loc, după finalizarea examenului, grilele fiind corectate electronic.

Pentru a alege un loc sau un post, candidații trebuie să obțină un punctaj minim de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național. Locurile și posturile disponibile în specialitate vor fi atribuite în ordinea punctajului obținut, în limita pozițiilor publicate în concurs, pe baza unei clasificări naționale pentru fiecare domeniu.

La concursurile de intrare în rezidențiat din ultimii ani, absolvenții Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca au confirmat, în mod constant, excelența academică a instituției, obținând cele mai bune rezultate la nivel național.

Atât la examenul de rezidențiat de anul trecut, cât și în anii anteriori, absolvenții noștri s-au remarcat prin cea mai mare rată de promovare din țară și prin cele mai multe punctaje de peste 800, la toate cele trei domenii – Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Aceste performanțe excepționale reflectă calitatea înaltă a formării profesionale oferite de UMF „Iuliu Hațieganu” și angajamentul universității de a pregăti specialiști de elită pentru sistemul de sănătate din România.

