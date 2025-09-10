Apel umanitar: Ajutați-l pe Roberto să meargă din nou!

Roberto are nevoie de tratament în străinătate, iar familia are nevoie urgentă de sprijin financiar.

Roberto este un tânăr rugbist, elev al Liceului cu Program Sportiv, care are nevoie de sprijinul tuturor.

În urma unui grav accident, Roberto a suferit o fractură la coloana cervicală (C5) și a rămas tetraplegic. În prezent este internat la Clinica de Neurochirurgie din Cluj-Napoca, unde primește îngrijiri medicale.

Pentru a avea o șansă reală la recuperare și pentru a-și recăpăta mobilitatea, Roberto are nevoie urgentă de un tratament complex de recuperare într-o clinică specializată din străinătate, tratament care depășește cu mult posibilitățile financiare ale familiei.

„Vin cu rugămintea unui anunț umanitar de strângere de donații pentru copilul meu în vederea unui tratament de recuperare, având în vedere costurile foarte mari care sunt peste nevoile familiei mele”, spune Maria Mihaela Pipas, mama băiatului.

Chiar dacă trece printr-o încercare grea, Roberto zâmbește și visează să se întoarcă la școală și la prietenii lui.

Facem un apel din suflet către toți oamenii cu inimă mare: ajutați-l pe Roberto să meargă din nou!

Donații se pot face în conturile:

*Cont în lei: RO81BTRLRONCRT0208295902

Titular: Pipaș Maria Mihaela

*Cont în euro: RO58BTRLEURCRT0208295901

BT Pay: 0740148638

