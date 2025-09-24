Type Nature: Piața suplimentelor alimentare din România ajunge la 726 de milioane de euro; 9 din10 români au consumat cel puțin o dată suplimente alimentare (P)

Piața de suplimente alimentare din România va atinge în 2025 valoarea de 726 de milioane de euro, în creștere cu 7,9% față de anul precedent, arată datele prezentate de Type Nature, importator exclusiv în România al suplimentelor produse în Portugalia de compania Dietmed.

Sursa imagine: Type Nature

Datele, care sunt colectate pe baza prognozelor realizate de Pharma& Hospital Report Cegedeim, au fost prezentate în cadrul simpozionului medical „Soluții Integrate pentru Minte și Corp” organizat la Cluj-Napoca.

Conform datelor companiei, 9 din 10 români au luat cel puțin o dată un supliment alimentar, cele mai populare fiind probioticele, hepatoprotectoarele și produsele pentru imunitate și protecția tractului respirator. O tendință în piață este creșterea interesului pentru suplimentele destinate sănătății mentale și emoționale, reflectând o atenție sporită acordată de consumatori bunăstării psihice.

Impact direct asupra sănătății publice

Conform Type Nature, o măsură care ar putea revoluționa sistemul medical românesc esteincluderea acestor produse în programul public de sănătate. Cu mai mult de jumătate din cheltuielile publice de sănătate concentrate pe tratarea bolnavilor cronici și a cazurilor acute, implementarea unei strategii de prevenție bazată pe suplimente ar putea genera economii importante pentru bugetul public. De altfel, și experiența internațională susține această idee - în următorii patru ani, Țările de Jos și statele nordice se pregătesc să implementeze programe similare de decontare a suplimentelor alimentare, recunoscând potențialul acestora de a reduce cheltuielile publice în domeniul sănătății.

„Odată cuincluderea în programul public de sănătate, piața suplimentelor va deveni pilonul care asigură prevenția, completând strategiile din domeniul sănătății. Astfel, investiția în prevenție prin decontarea suplimentelor alimentare ar micșora presiunea asupra sistemului medical și ar transforma România într-un model demn de urmat la nivel european pentru tot ceea ce înseamnă medicină preventivă”, a declarat Valentin Popescu, co-fondator Type Nature. Acesta a mai arătat că decontarea produselor este un pas necesar dar nu și suficient, fiind nevoie de continuarea eforturilor pentru educarea populației în privința beneficiilor prevenirii, dar și de crearea de protocoale medicale standardizate pentru utilizarea suplimentelor.

Un alt aspect remarcabil evidențiat de studiul Type Nature este că Europa s-a poziționat ca numărul 1 în inovație la nivel mondial în domeniul suplimentelor alimentare, menținându-se trendurile pozitive din anul precedent și înregistrând o creștere peste nivelul general al pieței mondiale.

Sursa imagine: Type Nature

Type Nature, performanțe record

Type Nature și-a consolidat poziția pe piața locală, comercializând în prezent peste 150 de produse Dietmed în România, depășind astfel portofoliul din 2024. Compania estimează că atinge în acest an o cifră de afaceri de 12 milioane de lei, în creștere cu peste 30% față de anul anterior, și anunță că va marca un moment istoric prin vânzarea flaconului cu numărul 1.000.000 pe piața românească.

Type Nature oferă soluții complete pentru nevoile consumatorilor, cu accent pe trei domenii cheie: sănătatea mentală și emoțională, controlul greutății și prevenția. Din portofoliul Type Nature, printre produsele cu cea mai mare căutare găsim Magnezium Bisglicinat, hepatoprotectorul „Milk Thistle”, probioticul „Acidophilus” și tonicul cerebral „Vitamineral Cerebral”.

Suplimentele alimentare au un impact benefic asupra sănătății, dar este esențială utilizarea materiilor prime de calitate. Produsele Type Nature sunt etichetate cu indicații clare, cum ar fi „fără zahăr”, „fără alcool”, „fără gluten”, „fără lactoză” și „tolerate de diabetici”.

În privința controlului greutății, Type Nature abordează această nevoie într-un mod profesional, oferind produse care acoperă trei faze esențiale: detoxifiere, pierderea în greutate graduală și menținerea greutății optime, cu un protocol medical bine definit. Conform datelor Type Nature, persoanele tinere și active preferă suplimentele în formate moderne, cum ar fi soluțiile buvabile, drajeurile și gumele, care au înregistrat creșteri semnificative în vânzări. Din această gamă, compania oferă numeroase produse, printre care gamele Lipo Rapid, Adelga și Drena Light, produse care au o cerere tot mai mare la nivel național.