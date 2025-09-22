Restricții temporare la donarea de sânge în Cluj din cauza infecțiilor cu virusul West Nile

Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj a anunțat aplicarea unor restricții temporare pentru donarea de sânge, în contextul creșterii numărului de cazuri de infectare cu virusul West Nile la nivel național și european.

Numărul cazurilor de infecție cu virusul West Nile este în creștere.

În iulie 2025, în județul Sălaj, a fost raportat primul caz de infecție cu virusul West Nile din acest sezon.

Potrivit ultimelor date publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP) publicate joi, 18 septembrie, cazuri confirmate de infecții cu virusul West Nile au fost raporate în:

*Municipiul București - 10 cazurl,

*județul Alba -1,

*Brăila - 3,

*Dolj - 1,

*Galați - 5,

*Ilfov - 1,

*Iași - 1,

*Prahova - 1,

*Sălaj - 1,

*Timiș - 2,

*Teleorman - 1,

*Tulcea - 1,

*Vâlcea - 1,

*Vrancea - 1.

În județul Cluj a fost raportat un caz în Turda.

„Donatorii cu domiciliul în această localitate pot să se prezinte la donare DOAR începând cu data de 1 noiembrie 2025”, transmite Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

„Donatorii care au călătorit în ultimele 28 de zile în județele/țările menționate NU se pot prezenta la donare timp de 28 de zile de la întoarcere”, transmite sursa citată.

Astfel, donatorii cu domiciliul în județele cu risc pot dona numai în centrele județene de transfuzii din județul de domiciliu.

La Centru de Transfuzie Ssanguină Cluj nu se efectuează în prezent testarea pentru virusul West Nile.

De asemenea, la nivel european, conform ECDC, transmitere activă a virusului West Nile a fost confirmată în: Italia, Grecia, Serbia, Ungaria, Franța, Spania, Bulgaria și Albania.

Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarilor și poate fi prezent în sânge chiar și la persoane fără simptome.

