Ce trebuie să facă persoanele coasigurate pentru a beneficia în continuare de servicii medicale gratuite? Recomandările medicilor clujeni.

Peste 650.000 de persoane, care până acum au fost co-asigurate în sistemul public de sănătate, trebuie să își modifice starea de asigurat pentru a beneficia în continuare de servicii medicale gratuite.

Co-asigurații, adică persoanele (soț/soție/părinți fără venituri) care s-au aflat în întreținerea unei persoane asigurate și care până acum au fost scutite de la plata contribuției pentru sănătate, trebuie să își modifice starea de asigurat.

Conform noilor reglementări adoptate de Guvern, suma pe care un coasigurat trebuie să o plătească pentru a beneficia în continuare de asigurare medicală este de 2.430 de lei pe an, adică 10% din salariul minim pe 6 luni.

Ce trebuie să facă persoanele coasigurate pentru a beneficia în continuare de servicii medicale gratuite: recomandările medicilor clujeni

Patronatul Medicilor de Familie Cluj a transmis o serie de recomandări pentru persoanele coasigurate care nu mai beneficiază de asigurare de sănătate din 1 septembrie.

Conform datelor oficiale, până la 1 septembrie 2025, la nivel național erau 650.431 de persoane co-asigurate.

După această dată persoanele coasigurate (soț/soție sau părinte aflat în întreținere) vor beneficia doar de servicii medicale din pachetul minimal. Altfel spus, devin neasigurate.

„Pentru a figura în continuare asigurate și pentru a beneficia de servicii medicale din pachetul de bază acești pacienți trebuie să își modifice starea de asigurat”, notează Patronatul Medicilor de Familie din Cluj într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Declarația unică și 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute

Persoana asigurată care îi are în întreținere va depune declarația unică la organul fiscal (disponibilă pe site-ul ANAF) și va plăti 25% din contribuția calculată la 6 salarii minim brute pe economie (echivalentul a 607,5 lei), iar restul de 75% până la data de 25 mai 2026 (1.822,5 lei), sau persoanele coasigurate pot face acest demers în nume propriu.

„Recomandăm ca apoi să ducă dovada plății și declarația depusă la ANAF la sediul CJAS, pentru a face modificarea în softul informatic al Casei. În acest fel vor figura în PIAS ca asigurați prin plată directă”, recomandă medicii de familie clujeni.

De asemenea, trebuie să se asigure în alt fel, în funcție de fiecare caz în parte, de exemplu: salariat, pensionar, handicap, beneficiar al Programelor Naționale de Sănătate (asigurat doar până în 31 decembrie).

„Dacă persoanele co-asigurate nu au făcut niciun demers pentru a schimba starea de asigurat, începând din 1 septembrie 2025 vor figura neasigurate si vor beneficia doar de pachetul minimal de servicii medicale (fără rețete compensate, fără bilete de trimitere, fără bilete de analize)”, arată sursa citată.

În județul Cluj, peste 16.000 de persoane coasigurate au avut calitatea de asigurat până la 1 septembrie 2025.

