Cea mai complexă intervenție chirurgicală intraabdominală efectuată prin abord minim invaziv robotic, în premieră la Spitalul Medicover Cluj (P)

O nouă șansă la viață pentru un pacient de 61 de ani, prin intervenție chirurgicală oncologică realizată robotic.

Foto Dr. Adrian Bartos

La Spitalul Medicover Cluj a fost realizată cea mai complexă intervenție chirurgicală intraabdominală din sfera oncologică, prin abord minim invaziv robotic. Pacientul are 61 de ani, iar evoluția lui post operatorie a fost pozitivă. Prin această intervenție chirurgicală complexă, echipa medicală coordonată de dr. Adrian Bartoș a redat o nouă șansă la viață, atât pentru pacient, cât și pentru familia acestuia.

Intervențiile robotice din sfera hepato-bilio-pancreatică, cu precădere cele efectuate pentru tratarea tumorilor pancreatice sunt foarte complexe, din cauza raporturilor anatomice locale delicate.

”Cancerul pancreatic reprezintă o problemă reală de sănătate publică, tumorile netratate chirurgical beneficiind de o supraviețuire scazută. În primul rând, trebuie îndepărtate, pe lângă zona pancreatică afectată, și duodenul, porțiunea terminală a stomacului, o porțiune din intestinul subțire, vezicula biliară și partea terminală a canalului biliar principal. Toate segmentele digestive și biliare rămase trebuie reconectate.”, menționează dr. Adrian Bartoș, medic primar chirurgie generală, cu competență și experiență în chirurgia oncologică și robotică.

DPC, cea mai complexă intervenție abdominală în sfera digestivă și pancreato-biliară, realizată la Spitalul Medicover Cluj

Intervenția efectuată pentru tratarea formei de cancer pancreatic a pacientului de 61 de ani se numește duodeno-pancreatectomie-cefalică (prescurtat: DPC) și este cea mai complexă intervenție abdominală în sfera digestivă și pancreato-biliară.

Această intervenție presupune timpi dificili de disecție și timpi delicați de reconstrucție. Tocmai de aceea, acest tip de intervenții pot fi efectuate doar de chirurgi cu experiență, atât în această patologie, cât și în ceea ce privește abordul robotic.

”Chirurgia robotică realizată cu ajutorul dispozitivul daVinci Xi (controlat de către chirurgul de la console) ne-a ajutat semnificativ în realizarea timpilor de disecție, prin precizia mișcărilor și o vizualizare a anatomiei net superioare altor abordări. Pe lângă acestea, poate cel mai important element este reprezentat de calitatea reconstrucțiilor biliare și digestive, facilitată de articulațiile brațelor robotice.”, completează Dr. Adrian Bartoș.

Echipa medicală care a realizat intervenția complexă a fost coordonată de Dr. Bartoș Adrian - chirurg principal, de consolă. Din echipă au mai făcut parte și Dr. Iancu Ioana - asistent principal și Dr. Brînzilă Sandu - asistent secundar.

Pacientul a fost diagnosticat cu cancer cefalopancreatic și a beneficiat de DPC prin abord total robotic, cu reconstrucții de tipul pancreatico-jeuno-anastomozei, hepatico-jejuno-anastomozei și gastro-jejuno-anastomozei, iar intervenția chirurgicală a durat aproximativ 6 ore.

Risc de complicații redus la minim în urma intervenției chirurgicale complexe pentru tratarea cancerului pancreatic

Un aspect problematic în chirurgia capului pancreatic îl constituie complicațiile care pot apărea după reconstrucție, în special fistula pancreatică. O manipulare cât mai redusă a țesuturilor poate conduce la o rată mai mică a acestor complicații, facilitând totodată o recuperare rapidă a pacientului, chiar și după o intervenție majoră.

Aceasta este posibilă prin utilizarea unor incizii foarte mici, de sub 1 centimetru. În plus, această tehnică permite obținerea unor rezultate oncologice superioare, datorită preciziei extrem de mari în disecție.

Reducerea riscului de complicații este asigurată de precizia și înalta funcționalitate a robotului daVinci Xi.

Evoluția postoperatorie a pacientului a fost fără complicații, fără dureri, cu externare rapidă, în ziua 4 după operație și cu o confirmare a unei rezecții oncologice de calitate prin examenul histopatologic al specimenului chirurgical.

“Tratamentul chirurgical este singurul în măsură să ofere o șansă de creștere a ratei de supraviețuire la pacienții diagnosticați cu o formă de cancer pancreatic, informații certificate de literatura de specialiate. Aceste intervenții și rezultate bune presupun existența simultană a unei echipe chirurgicale cu experiență vastă în chirurgia oncologică hepato-bilio-pancreatică, a unei o dotări de ultimă oră a blocului operator, precum și a unei echipe multidisciplinare de calitate pentru managementul perioperator (ATI, oncologie, gastroenterologie, anatomie patologică, imagistică). Ne bucurăm să putem oferi astfel de servicii, de rutină, în cadrul spitalului nostrum.”, încheie Dr. Adrian Bartoș.

Începând cu anul trecut, în cadrul Spitalului Medicover Cluj, abordarea minim invazivă robotică, cu avantajele ei bine cunoscute, este disponibilă inclusiv pentru cele mai complexe intervenții oncologice din sfera abdominală: tratamentul chirurgical al cancerului pancreatic, precum și pentru o varietate largă de alte patologii din sfera chirurgiei generale, urologice, hepatobiliare sau bariatrice.

