Exercițiul banal prin care acest bărbat a slăbit 71 de kilograme în doi ani

Un antreprenor de origine indiană, în vârstă de 53 de ani, care suferea de obezitate și a ajuns la spital de urgență din cauza palpitațiilor, a reușit să slăbească 71 de kilograme în doi ani.

„Mă tot gândeam că „într-o zi o să slăbesc și o să fiu fit”, până când într-o zi am ajuns la urgențe. Îmi amintesc perfect momentul, când stăteam pe patul de spital și am luat decizia să am grijă de sănătatea mea”, a povestit Dhruv Agarwala pentru South China Morning Post.

În luna februarie a anului 2021, Agarwala cântărea 151 de kilograme, iar în februarie 2023, bărbatul din Singapore a ajuns să slăbească 71 de kilograme, trecând de la tricourile 3XL la mărimea M.

„Mi-am luat toate medicamentele până în noiembrie 2021. Colesterolul și tensiunea sunt perfect normale acum și nu mai am apnee de somn și nici pre-diabet", a povestit Agarwala pentru un ziar din Hong Kong.

