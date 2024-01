Majorarea valorii tichetelor pentru donarea de sânge la 280 de lei aglomerează centrele de transfuzii. Măsuri de evitare a supraaglomerării, în Cluj.

Majorarea valorii tichetelor de care beneficiază donatorii de sânge a crescut de la 67 lei la 280 de lei, iar în consecință centrele de transfuzii din țară s-au aglomerat.

Solicitări în creștere pentru donarea de sânge, după majorarea valorii tichetelor de masă/Foto: Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj

Din 2024, valoarea tichetelor de masă acordate de centrele de transfuzii sanguine a fost majorată la 280 de lei. Măsura luată de Ministerul Sănătății pentru a stimula donarea de sânge în vederea asigurării stocului curent necesar pentru intervențiile medicale a trezit entuziasm în rândul noilor donatori, care au aglomerat centrele de transfuzie pentru a beneficia de tichete sociale cu valoare crescută.

Spre exemplu, în județul Sălaj, Centrul de Transfuzie Sanguină a anunţat reducerea programului zilnic de recoltare de sânge de la sediul din Zalău, pe fondul creşterii de circa cinci ori a numărului de solicitări în primele zile ale acestui an.

„Vineri am avut 124 de recoltări, iar astăzi am ajuns deja la 93 de persoane care au donat sânge. Trebuie să luăm unele măsuri organizatorice, pentru că altfel nu vom putea face faţă solicitărilor. Înainte de majorarea valorii tichetelor, aveam o medie de 25-30 de donatori pe zi, iar acum a crescut de cinci ori. Am luat, ca primă măsură, reducerea programului zilnic de lucru până la ora 12:00, pentru a putea mai apoi să prelucrăm sângele recoltat”, a declarat luni, pentru Agerpres, Cristina Ilieş, directorul Centrului de Transfuzie Sanguină Sălaj.

Dacă până acum valoarea unui tichet era de aproape 10 lei, valoarea acestuia a crescut a crescut la 40 de lei, ceea ce înseamnă că donatorii vor primi 280 de lei pentru o sesiune de donare, față de 67 de lei, cât primeau în trecut. În plus, donatorii beneficiază de o zi liberă de la serviciu şi 50% reducere la transportul în comun.

Măsuri pentru fluidizarea numărului de donatori, în Cluj

Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj a anunțat, luni, adoptarea unui set de măsuri pentru siguranța actului de donare și evitarea supraaglomerării. Astfel, donatorii care se prezintă fără programare vor fi nevoiți să aștepte la coadă, pe baza unui bilet de ordine.

„Din respect pentru donatori, pentru ca actul de donare să se desfășoare în siguranță și pentru a evita supraaglomerarea, suntem nevoiți să luăm următoarele măsuri:

-se vor acorda numere de ordine pentru donatorii care se prezintă la centru fără programare, în funcție de nevoile pacientilor și capacitatea noastră de procesare, pentru a evita excedentul de sânge pentru anumite grupe.

-programările pe site-ul Donorium nu vor fi luate în considerare până la remedierea situației de către administrator, CTS CLUJ nu poate vizualiza numărul de donatori programați”, informează, luni, Centru de Transfuzie Sanguină Cluj prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

De obicei, la început de an numărul donatorilor de sânge este în creștere, însă noile măsuri prin care valoarea tichetelor a fost majorată substanțial a accentuat această situație. Și în alte zone din țară, precum în Covasna, centrele de transfuzie au înregistrat un aflux crescut de donatori.

Românii care donează sânge primesc șapte tichete de masă. Valoarea tichetului de masă a crescut de la 9,75 lei la 40 de lei din acest an.

