Implantare a dispozitivului Watchman la Spitalul ARES din Cluj-Napoca: șansă la viață pentru un pacient cu fibrilație atrială permanentă și AVC ischemic repetitiv sub tratament anticoagulant

Echipa de medici cardiologi de la Spitalul ARES Cluj-Napoca, condusă de dr. Ștefan Moț, medic primar cardiolog, cu specializare în cardiologie intervențională, a realizat o procedură medicală deosebită în luna septembrie, la Cluj.

Este vorba despre procedura Watchman - implantarea unui dispozitiv de mici dimensiuni în auricula atrială stângă (urechiușa camerei superioare stângi a inimii) unui pacient de 55 de ani cu fibrilație atrială permanentă. Această procedură are menirea de a proteja pacientul de apariția unui atac vascular cerebral, cel mai mare risc asociat cu fibrilația atrială.

”Procedura de închidere percutană a apendicelui atrial stâng poate fi salvatoare de viață, prevenind accidentele hemoragice declanșate uneori de tratamentul anticoagulant la pacienți care necesită aceste medicamente pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge în interiorul cavităților cardiace, în condițiile unei fibrilații atriale. Indicația de efectuare a acestei proceduri poate fi făcută de medici din diferite specialități: cardiologie, neurologie, hematologie, ba chiar și medicina de familie; dar evaluarea fezabilității acesteia este apanajul unor servicii de cardiologie de înaltă performanță. După implantarea dispozitivului Watchman în interiorul apendicelui atriului stâng (locul de elecție a formării cheagurilor), o cavitate de altfel fără importanță în economia funcționarii inimii, se poate renunța relativ rapid, după circa 6 săptămâni, la tratamentul anticoagulant, astfel încât pericolul hemoragiilor dispare” a declarat dr Ștefan Moț, medic cardiolog intervenționist, directorul medical al Spitalului ARES Cluj Napoca.

În mod uzual, pacienților cu fibrilație atrială li se prescriu medicamente anticoagulante pentru evitarea formării de cheaguri și producerea accidentelor vasculare cerebrale. Bărbatul de 55 de ani se afla în evidența medicilor de la ARES, cu multipli factori de risc cardiovascular.

„Pacientul este cu fibrilație atrială persistentă, cu AVC ischemic repetitiv, respectiv accident ischemic tranzitor cardioembolic repetitiv, cu toate că a urmat multiple scheme de tratament anticoagulant. Având în vedere istoricul și anatomia favorabilă a US (urechiușei stângi) am decis să închidem percutan urechiușa cu dispozitiv Watchman. Post procedural pacientul nu mai are risc de AVC/AIT, iar într-o lună și jumătate putem sista tratamentul anticoagulant, ceea ce prezintă din nou un beneficiu” a explicat dr. Alexandra Gică, medic specialist cardiolog, care a supravegheat pacientul în cadrul Spitalului ARES Cluj-Napoca și a asigurat suportul ecografic în timpul procedurii Watchman.

Procedura a fost realizată în sala de angiografie, sub control radiologic, exclusiv prin vasele de sânge ale pacientului. Cu ajutorul unor catetere de mici dimensiuni, medicii au reușit închiderea auriculei atriale stângi prin implantarea unui dispozitiv special, care previne formarea cheagurilor de sânge sau a trombilor și migrarea acestora, prin vasele de sânge, către creier. Este a doua procedură Watchman efectuată în zona Ardealului, prima având loc tot la Spitalul ARES Cluj-Napoca, în urmă cu trei ani.

Grupul ARES este cea mai mare rețea națională de servicii specializate de cardiologie, oferind soluții terapeutice inovatoare de cardiologie și radiologie intervențională. ARES deține în prezent 10 săli de angiografie în 7 centre din București, Cluj-Napoca, Pitești, Constanța și Tulcea si 3 clinici multidisciplinare, cu focus pe cardiologie, în Cluj-Napoca, Ares-Cardiomed. Misiunea ARES în România este să asigure accesul unui număr cât mai mare de pacienți la tratamente inovatoare din sfera cardiologiei. În spiritul acestei misiuni, de-a lungul celor peste 10 ani de activitate, la ARES au avut loc 19 premiere medicale naționale. Din anul 2019, ARES este deținut majoritar de fondul american de investiții Highlander Partners, fond cu active de 3 mld USD.

