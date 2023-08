Fibromul Uterin: Înțelegerea Impactului asupra Sănătății și Fertilității

În acest articol, Asist. Univ. Dr. Sebastian Surugiu, medic primar ginecolog și asistent universitar în cadrul UMF Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca, va aborda un subiect extrem de important și frecvent întâlnit la pacientele din România, și anume fibromul uterin.

Asist. Univ. Dr. Sebastian Surugiu, medic primar ginecolog

În pofida incidenței crescute, această afecțiune rămâne de multe ori neînțeleasă, de aceea în rândurile de mai jos veți găsi informații despre cauzele sale, factorii de risc și simptomele pe care le poate produce. Informațiile oferite nu se vor limita la atât, interlocutorul nostru prezentând cititoarelor și informații despre posibilul impact al fibromului uterin asupra fertilității și calității vieții, precum și diferitele opțiuni terapeutice disponibile în prezent.



Scopul articolului este de a informa, de a încuraja discuția și conștientizarea asupra acestei teme și de a contribui la îmbunătățirea sănătății comunității. Vă invităm să parcurgeți acest material cu atenție și deschidere, pentru a înțelege mai bine provocările, dar și soluțiile asociate cu fibromul uterin.

Ce este fibromul uterin?

Fibromul uterin reprezintă cea mai frecventă tumoră genitală benignă a femeii, iar prin prevalența pe care o are în populație reprezintă unul din principalele motive de adresabilitate către unitățile și cabinetele de ginecologie.

Datele statistice arată că aproximativ 35% din femeile până la 35 de ani vor dezvolta un fibrom uterin, iar după unele analize, riscul de a dezvolta această tumoră benignă pe parcursul vieții este de până la 70%. Chiar dacă în stadiul incipient este asimptomatic în majoritatea cazurilor (ocazional putând rămâne ca atare perioade îndelungate), pacientele ajung să dezvolte manifestări clinice deloc neglijabile, care se accentuează în timp, având impact direct și potențial sever asupra acestora. Care urmare, este foarte util ca orice femeie să dețină un nivel de informare despre aceasta afecțiune, cum se manifestă, care sunt posibilitățile de tratament și să conștientizeze importanța controalelor ginecologice periodice.

Care sunt cauzele aparitiei și factorii de risc?

Fibroamele uterine își au originea în celule stem localizate în stratul muscular al uterului, iar creșterea lor e dependență de prezența hormonilor sexuali feminini, respectiv estrogeni și progesteron. Din acest motiv, nu există fibrom uterin înainte de instalarea pubertății și este foarte rar semnalat în perioada adolescenței.

În ceea ce privește factorii care cresc riscul apariției fibroamelor uterine, aceștia sunt numeroși, impactul individual fiind variabil. Cei mai frecvenți factori de risc sunt rasa neagră, antecedente familiale de fibrom uterin, absența sarcinilor, înaintarea în vârstă, hipertensiunea arterială, deficiența de vitamină D, obezitatea, aditivi alimentari și produse alimentare pe bază de soia (inclusiv laptele de soia), fumatul și consumul frecvent de alcool. Alte date din literatura medicală, încă în studiu, consideră factori de risc pentru fibrom uterin și modificări ale microbiomului genital, expunerea la substanțe chimice provenite din plastic.

Care sunt simptomele și cum punem diagnosticul?

Inițal, avand dimensiuni mici, majoritatea sunt complet asimptomatice, ele fiind o descoperire incidentală cu ocazia unui control ginecologic de rutină. La o bună parte din paciente ele vor deveni simptomatice, iar aceste simptome vor depinde de numărul, localizarea și dimensiunea fibroamelor. Astfel, putem observa manifestări hemoragice, respectiv menstruații tot mai abundente și/sau prelungite și nu rareori prezența de sângerări între menstruații. O altă categorie de manifestări este aceea a compresiunilor pe organele învecinate uterului, respectiv vezica, pacientele prezentând urinări tot mai frecvente, sau compresiune pe rect, când pot determină constipație. O a treia categorie de simptome sunt cele dureroase, manifestate ca și menstruații tot mai dureroase, uneori senzația de disconfort sau durere pelvină fără legătură directă cu prezența menstruației, sau durere la contact sexual.

Este important de reținut că orice femeie care prezintă una sau mai multe din manifestările descrise, să efectueze un examen ginecologic, mai ales că aceste manifestări nu cauzate exclusive de un fibrom. Ele pot apărea și în alte patologii ginecologice, unele de o gravitate mai mare decât fibromul. O consultație la ginecologie în Cluj-Napoca, obligatoriu însoțită de un examen ecografic, de preferat endovaginal, ne ajuta sa punem precis diagnosticul de fibrom uterin. În cazuri de dubiu, se poate apela la investigații imagistice avansate, cum este rezonanța magnetică nucleară, aceasta oferind detalii suplimentare la o acuratețe superioară ecografiei.

Câte opțiuni de tratament exista astăzi pentru fibromul uterin?

În cazul unei paciente cu fibrom uterin, tratamentul se individualizează, în funcție de numeroși factori ce țin de pacientă (vârstă, dorința de a procrea, boli asociate etc.) și de fibrom (unic sau multiplu, localizare în raport cu straturile anatomice ale uterului, dimensiuni). Deși deținem mai multe opțiuni terapeutice, trebuie spus că în prezent exista tratament complet non-invaziv cu rezultate definitive. Fibroamele mici, asimptomatice, pot fi doar ținute sub observație. În prezent există tratamente medicamentoase care pot cupa unele dintre manifestările clinice, reponderent cele hemoragice, dar efectele acestora nu sunt definitve.

O opțiune des recomandata este cea chirurgicală, fie de eliminare doar a fibromului (miomectomia), indicată la femeile tinere care doresc să își păstreze funcția reproductivă și pe cea menstruală, sau îndepărtarea chirurgicală a uterului (histerectomia). Tipul de operație va fi recomandat de către medicul ginecolog după evaluarea cazului și explicarea tuturor aspectelor de interes, pentru ca pacienta să poată opta pentru metoda de tratament pe deplin informată.

O altă metodă terapeutică ce ia avânt și în România este embolizarea fibroamelor uterine, aceasta având rezultate foarte bune în controlul simptomelor pe termen lung, riscul de recidiva fiind foarte mic, iar fibroamele reducându-și dimensiunile după embolizare. Trebuie spus că acest procedeu este efectuat de medicul specialist radiologie invazivă și că nu orice caz se poate supune embolizarii, existând unele contraindicații. Totuși, o bună parte din paciente pot opta pentru tratament prin embolizare, evitând astfel intervenția chirurgicală și riscurile inerente asociate.

Care este impactul acestei patologii asupra calității vieții și fertilității?

Prin simptomele și complicațiile pe care le poate genera, fibromul uterin are un impact clar asupra calității vieții și stării de bine a pacientelor, acesta putând cauza și afectarea serioasă a activităților cotidiene, a celor profesionale sau viața de cuplu. De aceea insist pe necesitatea efectuării de controale ginecologie regulate, care să descopere această afecțiune din stadiile precoce, cu atât mai mult cu cat inițial fibroamele mici pot fi asimptomatice.

O întrebare care mi se pune des este în ce măsură prezența unui fibrom afectează funcția reproductivă. Deși fibromul uterin nu împiedică obținerea unei sarcini, el poate interfera cu capacitatea de a duce sarcina la termen sau poate cauza în unele situații complicații în timpul nașterii (travalii distocice, o frecvență mult mai mare a necesității operației cezariene sau hemoragii severe imediat după naștere). De aceea se recomanda ca o femeie cunoscută cu fibrom uterin, care dorește să conceapă, să discute aceste elemente cu medicul ei, pentru a se stabili o eventuală conduită înainte de concepție.

Chiar este important controlul ginecologic anual?

Problematica fibromului uterin rămâne una vastă și de actualitate, atât pentru medici, cât și pentru paciente, iar alegerea unei opțiuni terapeutice “ideale” nu este întotdeauna facilă sau chiar posibilă. De aceea, cu riscul de a mă repeta, insist pe necesitatea controalelor ginecologice anuale de rutină, chiar și în absența oricăror simptome. Aceste controale, prin depistarea precoce pe care o oferă, pot influența enorm viața și starea de sănătate a pacientelor. De multe ori am diagnosticat afecțiuni cu potențial evolutiv grav la paciente asimptomatice, dar depistarea precoce a făcut posibilă tratarea cu succes și vindecarea.

Vă mulțumesc,

Asist. Univ. Dr Sebastian Surugiu

Medic primar ginecolog

Centrul medical Anastasios Cluj-Napoca

