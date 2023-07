Comisia Europeană a aprobat finanțarea pentru încă patru ani a alianței NeurotechEU, din care face parte UMF Cluj

Alianța Universității Europene a Creierului și Tehnologiei – NeurotechEU, din care face parte UMF din Cluj-Napoca, își continuă misiunea și obține un nou grant pentru următorii patru ani, finanțat de către Comisia Europeană.

NeurotechEU, meeting la Cluj-Napoca / Foto: UMF Cluj

Rezultatele selecției pentru apelul Erasmus + 2023 adresat Universităților Europene, un program care susține alianțele între instituțiile de învățământ superior care au potențialul de a modela viitorul întregului sistem de educație european, au fost publicate de către Comisia Europeană.

NeurotechEU, The European University of Brain and Technology, este una dintre cele 30 de alianțe selecționate de Comisia Europeană și va beneficia de un grant în valoare de 14,3 milioane de € pentru cea de-a II-a etapă a proiectului.

Ce promoveză NeurotechEU

Pentru următorii patru ani, NeurotechEU va promova dobândirea de noi competențe, cercetarea și inovarea în neuroștiințe, alături de cele opt dimensiuni ale neurotehnologiei și va transforma conceptul de Educație Continuă (Lifelong Learning) într-un pilon fundamental al proiectului, concept prin care va susține inovația în educație și formare profesională, crearea unor noi metode, platforme și principii pedagogice.

Universitățile Europene sunt alianțe ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă, care cooperează în domeniul educației, cercetării și inovării în beneficiul studenților, al cadrelor didactice și al societății. Un total de 50 de alianțe ale Universităților Europene reunesc, în prezent, 430 de instituții de învățământ superior din 35 de țări.

UMF Cluj, parte din alianță

Alianța NeurotechEU este formată din instituții prestigioase din Europa: Karolinska Institute (Suedia), Universitatea Radboud (Olanda), Universitatea din Bonn (Germania), Universitatea Miguel Hernández (Spania), Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca (România), Universitatea Boğaziçi (Turcia), Universitatea din Debrecen (Ungaria), Universitatea din Lille (Franța) și Universitatea din Rejkyavik (Islanda).

Cea de-a doua fază a alianței NeurotechEU, constituită în 2020, urmărește să dezvolte personalizarea în educație, învățământul hibrid, formarea bazată pe experiență și cercetarea în echipă. Axându-se pe experiența acumulată și bunele practici dobândite în faza I, pilot, a proiectului, noi programe vor fi dezvoltate pornind de la un nucleu al mobilității profesionale și al schimburilor de experiență.

„NeurotechEU continuă să facă progrese importante în domeniul educației și cercetării. Împreună cu partenerii din consorțiu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca contribuie cu resursele sale la crearea unui sistem de educație european interconectat, promovând valorile comune, comunicarea și platformele de formare profesională, generând oportunități de mobilitate și schimb de experiență pentru studenți, cercetători și cadre didactice și stimulând colaborarea în cercetare și inovare. Împreună, prin efortul permanent al echipei noastre pluridisciplinare, dorim să dezvoltăm un masterat în domeniul Neurotehnologiei, să creăm progres în educație și știință și să aducem misiunile proiectului nostru NeurotechEU la îndeplinire”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul universității clujene, în calitatea sa de director de proiect și responsabilă de buna desfășurare a activităților întreprinse de UMF „Iuliu Hațieganu” în cadrul consorțiului.

Despre NeurotechEU

Misiunea NeurotechEU este de a construi o rețea transeuropeană de excelență în cercetare în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiei, pentru a crește competitivitatea educației, cercetării, economiei și societății europene. În calitate de membru fondator al acestei alianțe universitare, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca contribuie la educația studenților de la toate nivelurile (licență, masterat, doctorat, cursuri postuniversitare) și la formarea noii generații de oameni de știință, cercetători și absolvenți transdisciplinari, oferindu-le acces direct la infrastructura de vârf pentru cercetarea fundamentală, translațională și aplicată.

UMF „Iuliu Hațieganu” este singura universitate de medicină și farmacie din România inclusă în alianțele Universităților Europene, aflându-se printre cele 13 universități din România care fac parte din astfel de consorții și singura care face parte dintr-un grup de un asemenea prestigiu.

În paralel cu dezvoltarea cercetării științifice în domeniul neuroștiințelor și neurotehnologiei, în cadrul consorțiului NeurotechEU se desfășoară un program de formare pentru studenți, promovând în același timp învățarea pe tot parcursul vieții în toate segmentele societății. Studenții vor fi educați într-un cadru intersectorial, își vor spori creativitatea și abilitățile de gândire critică, vor fi ajutați să devină viitori lideri transformatori ai societății, ai industriei și ai mediului academic.

