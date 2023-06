Tot mai mulți tineri români fac infarct. Medic cardiolog: „Băgăm un fast-food în timp ce ne uităm pe Tiktok. Wow, ce viață!”

Stilul de viață nesănătos, practicat de tot mai mulți români, provoacă probleme la inimă, arată un cunoscut medic cardiolog.

Tot mai mulți tineri români fac infarct. FOTO: Pixabay

Acum 20 de ani, „inima era mult mai liniștită și mai veselă”, spune medicul cardiolog Cristian Udroiu, citat de Radio Europa Liberă. Astăzi, stilul de viață ne afectează din ce în ce mai mult sănătatea: „Băgăm un fast-food în timp ce ne uităm pe Tiktok. Wow, ce viață!”.

Doctorul Cristian Udroiu, medic primar cardiolog la Spitalul Universitar de Urgență București, arată că oamenii nu se mai uită unii la alții, ci doar în telefoane, stau cocoșați, încruntați și uită să-și trăiască propria lor viață.

„Toate aceste lucruri afectează inima. Nu știm să vorbim frumos între noi, nu știm să ne salutăm, nu știm să mâncăm sănătos. Inima lui 2023 este obosită, stresată și îmbătrânită. Am uitat să trăim”, mai arată medicul.

Bolnavii cu infarct sunt tot mai tineri

Medicul susține că, atunci când a intrat în rezidențiat și a început să facă cardiologie intervențională, media de vârstă a pacientului cu infarct era undeva la 72 de ani, iar astăzi este 55.

„În 2000 rar vedeam un pacient sub 55 de ani, te mirai: Așa tânăr! Acum rar vezi un pacient peste 55 de ani. Am ajuns ca, la 47 de ani, să am mai mulți pacienți cu vârsta sub vârsta mea, pe care să-i tratez de infarct. Și impactul emoțional este foarte mare, să vezi un tânăr care stă să moară”, spune Udroiu.

Cum s-a ajuns aici? Din cauza nebuniei în care trăim, din cauza stresului, agitației, lipsei de îngrijire personală, explică specialistul: „Adesea le fac pacienților, la cabinet, o listă cu factorii principali de risc în infarct: fumat, sedentarism, stres, obezitate, diabet, dislipidemie.”

Sportul aduce beneficii uriașe, explică medicul Udroiu: „Pacienții îmi spun că n-au timp să facă sport, să alerge în aer liber, să privească cerul, frunzele, florile, păsările, să se relaxeze. Dar, în momentul în care ajung în spital și sunt legați de monitoare, cu perfuzii și ace în ei, au timp?”.

