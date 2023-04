La Cojocna, miracolul băilor sărate se întâlnește cu tehnologia medicală de ultimă generație. Comuna vrea să revină pe harta stațiunilor balneare

Beneficiile pentru sănătate pe care le aduce apa sărată din Cojocna sunt de notorietate, iar acum, gama de servicii de care se pot bucura și localnicii, dar și cei din împrejurimi devine mult mai generoasă.

sursă foto monitorulcj.ro

În incinta Băilor Calde Cojocna a început să funcționeze un centru de tratament cu dotări complexe și personal specializat în domenii precum kinetoterapia, fizioterapia, osteopatia și balneologia.

Primăria comunei Cojocna în parteneriat cu HC Kinetic a inaugurat, vineri seara, un nou centru de tratament în incinta Băilor Calde Cojocna, cu dotări complexe și personal specializat în domenii precum kinetoterapie, fizioterapie, osteopatie și balneologie.

Investiția HC Kinetic în acest centru de tratament este de 100.000 de euro, tehnologia regăsită în acest loc fiind de ultimă generație.

„Demersul nostru este de a da mai mare libertate de mișcare și bucurie de viață. Pentru noi, deschiderea acestui centru este un pas natural în dezvoltarea noastră deoarece în ultimii ani am mai deschid două centre destul de mari în Cluj. În acest spațiu pot veni pacienți să se trateze integrat deoarece avem aceste proprietăți minunate pe care ni le oferă aceste ape sărate. Ne bucurăm foarte tare de expertiza doamnei doctor de recuperare fizică Maria Sidea care pune un diagnostic pacienților și împreună găsim tratament pentru fiecare pacient. Cu tehnologia nouă pe care noi am adus-o aici la Cojocna ne dăm străduința să aducem bucurie de viață oamenilor. Prin aceste clinici aduc un plus pentru sănătatea clujenilor și prin deschiderea acestui centru sper să vină foartă multă lume și să facem zona cunoscută și proprietățile curative ale apei”, a declarat Hajni Chelaru, fondator Centru HC Kinetic și terapeut.

Hajnal Chelaru este managerul centrului medical HC Kinetic, profesor asociat UBB și osteopat.

Tehnologie de ultimă oră

Centrul HC Kinetic Cojocna este dedicat afecțiunilor osteo-articulare și musculo-scheletare și reunește o echipă de terapeuți specializați în afecțiuni ortopedice și neurologice, atât pentru adulți, cât și pentru copii.

„Avem ultima tehnologie de pe piață, în ziua de astăzi, aparatura medicală e foarte prietenoasă cu corpul uman și este foarte potentă, adică ajută acel corp uman să-și restabilească starea de bine. Avem partea de hidroterapie, băile galvanice, masajul subacval, ambele ajută la calmarea durerii, au efect sedativ, magnetoterapia, o procedură cu un aparat blând, dar își face bine treaba în profunzime, terapia shockwave este cu un aparat nu chiar atât de blând, deoarece desface chiar și calcifierile și trigger point-urile și chiar tendoanele tensionate. Pe partea de electroterapie avem aproape toți curenții existenți și ajută contracturile musculare să se elibereze, dar ajută și la tonifiere. Avem un aparat care cred că este cel mai inovativ din zilele noastre, Super Inductive System, care are unde electromagnetice. Este o senzație plăcută și interesantă, o să simtă pacientul cum lucrează acele unde până în profunzime. Mai avem parafină, drenaj limfatic, plus terapeuți specializați în tehnici de masaj plus programele de kinetoterapie”, a mai precizat Chelaru.

De ce Cojocna?

„Pentru apele benefice pentru recuperarea sănătății umane. Eram și eu clientă la apele sărate și ceea ce am observat pe mine că îmi ia jos oboseala din mușchi și am zis că mi-ar ajuta și pacienții mei de la Cluj. Am avut norocul să fiu invitată să fac această colaborare cu Primăria Cojocna. Finanțarea este proprie, a durat aproximativ 3 luni până am igienizat, renovat, achiziționat, instruit kinetoterapeuți. Toată lumea s-a bucurat când a auzit că deschid acest centru la Cojocna, m-au susținut. Avem două centre mari în Cluj-Napoca, mai avem un plan de a construi un spital de recreere în Sâncraiu. Cea mai bună și mai rapidă recuperare este să scoți omul din rutina sa zilnică, să nu meargă la lucru, să nu spele, să nu facă mâncare. Și atunci pacientul poate opta să se cazeze în zonă, avem colaborări cu pensiunile din apropiere”, a mai spus Hajni Chelaru.

Aripa dreaptă a Băilor Calde a fost amenajată cu aparaturi specifice de recuperare a sănătății. Acestea completează spațiile saline, piscina sărată și camerele saline, din aripa stângă, astfel că, indiferent de sezon, pacienții pot beneficia de o gama complexă de servicii integrate pentru recuperarea stării de bine.

Primar: „Vrem să punem Cojocna, din nou, pe harta stațiunilor balneare”

„Doresc să vă mulțumesc că ați avut curajul să faceți această investiție aici și vreau să vă spun că sper din tot sufletul și vă susțin să fie numai primul pas. Următorul pas să fie ceva mai mare și împreună să reușim să punem comuna Cojocna, din nou, pe harta stațiunilor balneare. Sigur că a fost o perioadă de trecere, după cum vedem și alte stațiuni își găsesc drumul destul de greu pe piața concurențială, dar încet și perseverând o să ajungem acolo unde ne dorim. Undeva sus. Dacă o să reușim să combinăm știința cu tradiția și cu proprietățile curative ale apei și nămolului din Cojocna cred că o să iasă un lucru bun”, a declarat Sorin Radu Ranga, primarul comunei Cojocna.

Parteneriatul este cu SC Băi Cojocna SRL, societate în subordinea Consiliului Local Cojocna. Clădirea este a Primăriei Cojocna și a fost reabilitată în 2010.

„Am așteptări de la această investiție, mi-aș dori să fie lucrul mic din care să crească ceva mai mare. Îmi doresc să fie o clinică mare de recuperare, să lucreze și cu Ministerul Sănătății, cu Sistemul de Asigurări de Sănătate și să putem face cât mai multe pentru oamenii care vin să se trateze atât din Cluj, cât și din alte județe, și de ce nu, din străinătate. În timpul verii ne calcă pragul peste 3000 de persoane, sâmbăta și duminica. Bineînțeles, sunt și anumite inconveniente deoarece se creează aglomerație, ambuteiaje, dar ne bucurăm că, până la urmă, lumea pleacă în general 95% mulțumită acasă”, a mai spus Ranga.

Doctorul balneolog Maria Sidea, cu peste 15 ani de experiență în consultul de recuperare a pacienților adulți, dar și a celor pediatrici, este prezentă în fiecare zi de luni, la cabinetul din centrul de tratament de la Cojocna, pentru consultații complete de balneologie.

„Ceea ce știu mai mult decât știu restul este că zona aceasta aduce niște factori naturali de cură pe care nu îi găsim în zona Clujului în altă parte. Hidroterapia făcută în apa sărată provenită de aici are niște evidențe foarte bune. Partea medicală își va spune, ulterior, cuvântul iar pacienții care vor pleca de aici o să fie cei care o să ducă mai departe lucrul bun despre ce se face aici”, a declarat, la rândul ei, Maria Sidea.

Ce găsim în noul centru de la Cojocna

Procedurile care se aplică în centrul de tratament de la Cojocna sunt:

Magnetoterapie

Terapie Shockwave

Băi galvanice

Masaj subacval

Lymphastim

Terapie laser

SIS (Super Inductive System)

Electroterapie

Ultrasonoterapie

Fără contract cu Casa de Asigurări de Sănătate

Deocamdată, nou centru de la Cojocna nu are contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, deoarece conducerea acestuia dorește să se concentreze „pe calitate, nu pe cantitate”.

În cadrul centrului de tratament de la Cojocna, pacientului i se face o evaluare de specialitate și i se recomandă un program personalizat. În medie, un program de tratament se face zilnic, pe o perioadă de 5-10 zile consecutive, astfel încât rezultatul să fie cel scontat.

Primăria susține acest parteneriat prin oferirea spațiului în care se desfășoară activitatea clinicii si a personalului care aplică procedurile, completând astfel paleta de servicii date de piscina termală sărată, camera salină cu lada de sare de joacă pentru copii și încăperea salină pentru adulți. Sediul centrului de tratament HC Kinetic din Cojocna este pe str. Republicii în incinta Băilor Calde Cojocna.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: