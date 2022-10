Strigăt de ajutor! Copilăria plină de vânătăi a unui copil de 5 ani. S-a trezit cu o boală severă în urma unei răceli. FOTO

Matei are doar 5 ani, dar își dorește să fie iar tânăr. Așa percepe el chinul prin care trece de mai bine de un an. S-a născut perfect sănătos, dar în urma unei gripe puternice, terminate cu o pneumonie, s-a trezit cu vânătăi pe tot corpul.

Matei nu a fost niciodată la grădiniță. Un simplu virus îi poate fi fatal/ FOTO: Asociația Salvează o Inimă

Matei are 5 ani, iar la vârsta lui ar trebui să cunoască ceea ce înseamnă să te joci și să mergi la grădiniță, însă o gripă severă i-a schimbat cursul vieții.

Matei, expus riscului de hemoragii spontane

Copilul s-a născut perfect sănătos, dar la vârsta de doar 4 ani, în urma unei gripe puternice, terminată cu o pneumonie, s-a trezit cu vânătăi pe tot corpul. Părinții lui s-au speriat și l-au dus de urgență la spital. Diagnosticul a fost unul care i-a schimbat complet copilărie și anume trombocitopenie severă, o boală care îl expune riscului de hemoragii spontane. Părinții micuțului caută cu disperare soluții pentru ai oferi fiului lor șansa la o viață normală.

Matei, micuțul bolnav/ FOTO: Asociația Salvează o Inimă

„Când ne-am prezentat la unitatea de primiri urgențe corpul lui era plin de pete și vânătăi. Avea dureri de burtă, febră și o stare generală de rău. În urma investigațiilor făcute ni s-a pus că avea doar 3.000 de trombocite. Ca să vă faceți o idee, sub 20.000 de trombocite poate fi fatală oricui. Am fost foarte speriați. Soțului meu i s-a făcut rău în momentul aflării diagnosticului, iar eu nu am putut mânca nimic 3 zile. La început, fiind prea mic, Matei nu înțelegea ce i se întâmplă. Acum, la un an după declanșarea bolii, este foarte afectat. Pe lângă dureri de burtă, stări de vomă - ca urmare a efectelor adverse generate de tratamentul pe care i-l administrează medicii - Matei este cu totul alt copil: plânge câteodată fără motiv, nu vrea să se mai joace, nu prea mai zâmbește”, a declarat mămica, spun cei de la Salvează o Inimă.

În urma tratamentelor cu cortizon, Matei a luat în greutate 10 kilograme și îi este rușine cu propria sa înfățișare.

„De când s-a îmbolnăvit a luat în greutate 10 kilograme - pentru că tratamentul e pe bază de cortizon - și îi este rușine de cum arată, nu se simte bine în pielea lui. Câteodată îmi spune că ar vrea sa fie din nou tânăr, ca înainte să se îmbolnăvească. Când are dureri prea mari se duce în fața unei icoane și spune: Doamne, te rog, poți să îmi iei durerea? Mi se frânge inima când îl văd așa!”, a adăugat mămica.

De un an de zile, copilăria lui Matei înseamnă un șir lung de înțepături și analize, săptămânale sau chiar zilnice, în funcție de evoluția stării sale de sănătate.

„Pentru el o simplă lovitură poate avea urmări grave. De exemplu, s-a lovit de 2 ori la cap și a trebuit de fiecare dată să facem computer tomograf. Pentru că trombocitele aveau valori foarte mici, existau șanse să aibă o hemoragie intracraniană. Are frecvent sângerări din nas, dureri de burtă, vânătăi, stare de vomă și îl dor foarte tare oasele. Merge singur până la toaletă, dar dacă e nevoie să se deplaseze mai mult de 50 de metri, trebuie ajutat. Tratamentul care i se administrează în acest moment i-a afectat musculatura. Înainte să fie bolnav îi plăcea să se meargă pe bicicleta, acum rareori mai poate face acest lucru. Matei nu a mers nici la grădiniță, orice virus ori microb îi poate agrava starea de sănătate”, a explicat mămica.

Disperați să-și salveze singurul copil, Mădălina și Cătălin l-au dus pe băiat la o clinică din Turcia, unde au cheltuit deja 67.000 de euro pe diverse tratamente menite să-i țină afecțiunea sub control.

„Viața noastră se învârte în jurul spitalelor, suntem dependenți de tratament. Boala lui este una cronică și poate dura câteva luni, câțiva ani sau toată viața. Medicii de aici din Turcia ne-au propus mai multe tratamente medicamentoase, iar dacă acestea nu vor da rezultatele așteptate, singura șansă a lui Matei este îndepărtarea chirurgicală a splinei. La copii, această intervenție chirurgicală poate ameliora răspunsul imun la infecții. Suntem dispuși să facem orice pentru copilul nostru”, recunoaște cu disperare Mădălina.

Matei, după tratamentul cu imunoglobuline/ FOTO: Asociația Salvează o Inimă

26.000 de euro, suma necesară pentru salvarea lui Matei

Matei are nevoie de 26.000 de euro pentru tratamentele de care beneficiază deja în Turcia. Ca să strângă banii necesari, tatăl lui Matei, Cătălin a plecat la muncă în străinătate, lăsându-l pe cel mic doar în grija mamei.

,,Această familie tânără, aflată la început de drum în viață, întâmpină deja o criză majoră. Pe lângă boala copilului, neputința de a strânge banii pentru a-l scoate în afara pericolului de moarte îi macină puternic pe părinți. De unde să obțină atâția bani? Unde să ceară, cine le va da? Sunt întrebări care îi frământă zi și noapte și nu știu cum o vor scoate la capăt ca să evite tragedia vieții lor.

Pe fondul acestei situații care le-a zdruncinat viața, ne-au cerut ajutorul și speră că împreună vom dona pentru Matei. Orice sumă virată în conturile Asociației «Salvează o inimă» înseamnă continuarea tratamentelor care îl pot salva pe băiețel”, Vlad Plăcintă, președinte Asociația Salvează o inimă.

