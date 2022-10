O clujeancă învinovățește Gine 1 pentru o infecție cu o bacterie puternică. „A fost ca un FILM DE GROAZĂ!”

O femeie care a pierdut o sarcină învinovățește clinica Ginecologie 1 pentru o infecție cu o bacterie. Femeia acuză că a fost tratată „inuman” cât timp a fost internată în spital și susține că experiența sa a fost „ca un film de groază”.

Hol întunecat al unui spital / Foto: depositphotos.com

Emanuel Ungureanu, deputatul USR și vicepreședintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, a fost contactat de o femeie care acuză că s-a infectat cu o bacterie puternică când se afla la Clinica Ginecologie 1 din cadrul Spitalului Județean Cluj.

Deputatul susține că infecția i-ar fi provocat pierderea sarcinii la 6 luni: „ZERO EMPATIE! MĂRTURIA CUTREMURĂTOARE A UNEI FEMEI BATJOCORITE la Ginecologie 1 din Cluj-Napoca! (...) Vă rog să citiți mărturia Cameliei, o doamnă din Cluj-Napoca, infectată cu o bacterie pe secția de Ginecologie 1, care i-a provocat pierderea sarcinii la 6 luni. Vă rog să comunicați public cu această doamnă care spune, citez, «mi-am pierdut încrederea în sistemul sanitar românesc», vă rog să îi oferiți un cuvânt de încurajare și de încredere”, a declarat Emanuel Ungurenau.

Ungureanu a făcut publică mărturia femeii, care spune că experiența ei a fost „ca un film de groază”.

„A fost ca un film de groază”

Camelia, în vârstă de 34 de ani, a ales să-și mărturisească și ea experiența în Clinica Ginecologie 1, după ce a aflat despre acuzațiile privind moartea mai multor bebeluși din cauza bacteriilor intraspitalicești.

„Bună ziua. În urma vizionării materialului dumneavoastră legat de cazurile de infecții intraspitalicești de la spitalul de Ginecologie 1 din Cluj... m-am decis să spun și eu povestea mea. Locuiesc în Cluj de 34 de ani și mereu am crezut că am avut norocul să mă nasc într-un oraș cu spitale de top și medici profesioniști. Asta până am trecut prin experiența de iarna aceasta. Însărcinată fiind pentru prima dată la 33 de ani... am căutat să merg la medicii cei mai renumiți din Cluj și spre surprinderea mea, deși mulți făceau consultații în privat, tot la stat te îndrumau să naști. Asa am ajuns la Ginecologie 1 și a fost ca un FILM DE GROAZĂ!”, a scris femeia în mărturia sa.

Femeia susține că nu acuză personalul de la spital pentru pierderea sarcinii, însă acuză că experiența sa a fost traumatizantă, iar comportamentul asistenților și condițiile de cazare a pacienților au fost deplorabile:

„Nu acuz pe nimeni că am pierdut sarcina, dar pot să zic că experiența a fost mult mai traumatizantă, începând cu comportamentul asistenților de la camera de urgențe... la aparatura învechită și ruginită... la saloanele deplorabile, fără baie proprie... cu câte 3-4 femei însărcinate în același salon, cu nevoi diferite. Nu pot să explic în cuvinte cât poate fi de dureros ca atunci când tu aștepți declanșarea avortului să fii nevoită să împarți salonul cu femei însărcinate care sunt monitorizate pentru naștere. Psihic e ceva foarte greu de dus”, a continuat femeia.

Condițiile de cazare - „inumane”

Femeia acuză că, totuși, cel mai revoltător lucru a fost modul în care a fost tratată atunci când i s-a spus că o să piardă sarcina și i se va induce nașterea naturală a unui făt mort.

„Citez un medic din acest spital atunci când am întrebat care sunt riscurile și de ce semnez zeci de pagini: «orice se poate întâmpla... dar ca să nu vă pierdeți viata, o să vă scoatem uterul dacă e nevoie». Nu pot să explic în cuvinte cum se desfășoară controlul unei femei pe cale să piardă o sarcina... cât poate fi de traumatizant și cum atât eu, cât și colegele de salon mergeam plângând și tremurând la aceste controale.”

Femeia spune că a avut parte de „condiții inumane”. Printre acestea se numără: o baie pe coridor la mai multe saloane, mâncare „necomestibilă pentru o femeie însărcinată (parizer și pateu)”, saltea ruptă din care ieșeau bucăți de burete și așternuturi rupte, pătate cu sânge. „Și am fost mutata dintr-un salon în altul, nu am avut voie să am niciun vizitator/aparținător care să mă încurajeze. Paturile sunt sub orice critică, iar frigul în saloane este de nedescris... prin geamurile vechi bate vantul și e un frig foarte mare dacă ai ghinionul să fii internată iarna.”

În același timp, femeia a semnalat faptul că paturile care au butoane prin care poți chema personalul dacă se întâmplă ceva rău sunt prea puține sau butoanele nu funcționează, iar când i s-a indus nașterea prin medicamente nu a avut cum să anunțe că avea dureri mari: „În momentul în care mi s-a indus nașterea prin medicamente (cumpărate de soț... nu se ofereau în spital) nu am avut pe cine să sun să anunț că am dureri puternice (butonul existent nu funcționa... sau era scos din priză) așa că m-am târât pe coridor până la camera unde stătea personalul de gardă”, mărturisește femeia.

Infecție cu streptococ, în timpul internării

„Ca să ajung și la cireașa de pe tort... dupa ce am fost internată (4 zile mai tarziu) am luat o infecție cu streptococ pe care înainte nu o aveam. Medicii au spus că nu aceasta este cauza pentru ruperea membranelor (sarcina am pierdut-o la 6 luni), dar eu o să cred în continuare că și aceasta a fost un factor favorizant”, susține Camelia.

Spre finalul mărturiei, clujeanca a acuzat că o parte din personalul spitalului are „zero empatie” și s-a semnat drept „o persoană care și-a pierdut încrederea în sistemul de sănătate din România”:

„Depresia și durerea pierderii sarcinii a fost pentru mine amplificată de o parte din personalul de la acest spital. Din păcate durerea prin care am trecut a fost prea mare pentru a face poze... dar pot să vă asigur că nu o să mai cred niciodata în spitalele de stat din orașul de 5 stele... și nu m-aș mai lăsa niciodată tratată într-un astfel de spital unde personalul (nu toți, dar majoritatea) are ZERO EMPATIE și înțelegere față de pacientele lor aflate în cea mai importantă sau dureroasă perioadă a vieții lor. Aș dori sa ajungă informația asta la cât mai multe posibile paciente... dar aș vrea să rămân anonimă. Mulțumesc. O persoană care și-a pierdut încrederea în sistemul de sănătate din Romania”, a mai spus femeia.

Redacția monitorulcj.ro a solicitat un punct de vedere din partea Spitalului Clinic Județean de Urgență (în cadrul căruia se află Clinica Ginecologie 1), iar răspunsul va fi adăugat când îl vom primi.

