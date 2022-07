Spitalul Regional Cluj nu se mai construieşte din bani europeni? „După 8 ani, nici o cărămidă"

Un fost ministru al Sănătăţii atrage atenţia că Spitalul Regional Cluj este în pericol de a nu se construi din bani europeni din cauza întârzierilor prea mari la acest proiect.

Cătălin Drulă şi Vlad Voiculescu

Vlad Voiculescu (USR) a declarat, luni, într-o conferinţă de presă la Cluj că după 8 ani de zile, Spitalul Regional nu are nicio cărămidă pusă şi nici perspective când acestea vor fi puse.

Citiți știrile monitorulcj.ro și pe Google News

„Spitalul Regional este în pericol de a nu se construi din bani europeni. Are întârzieri după întârzieri. În 2014, România avea prima dată bani europeni alocaţi pentru spitale regionale. Cu 8 ani în urmă aveam bani. După 8 ani de zile nu numai că nu avem o primă cărămidă pusă aici în Cluj, dar nu avem nici măcar o perspectivă când o să fie pusă cu adevărat prima cărămidă. În 2016 am avut un guvern tehnocrat, am ocupat portofoliul ministerului Sănătăţii pentru 7 luni, în care, printre altele, am deblocat bani europeni şi am semnat un acord cu Banca Europeană de Investiţii (BEI). În cele 3 luni şi jumătate de mandat în 2021 am luat lucrurile aproape de unde erau, singurii care şi-au făcut treaba au fost consultanţii angajaţi de BEI. A fost selectat câştigătorul licitaţiei pentru achiziţia de servicii de proiectare şi elaborarea proiectului tehnic. În noiembrie 2021 a fost selectat câştigătorul, abia în 9 mai 2022 avem un anunţ din partea ministerului Sănătăţii că lucrurile merg mai departe şi s-a semnat contractul. Cine construieşte spitalele astea?”, a declarat Voiculescu.

Ministerul Sănătăţii a anunţat în luna mai că termenul de finalizare a proiectului tehnic de execuţie (PT) este de 12 luni.

„A început proiectarea Spitalului Regional de Urgenţă Cluj. Câştigătorul licitaţiei este Asocierea 3TI Progetti Italia - Ingineria Integrata S.p.A, Aduro Impex SRL, ATI Project SRL - asociere italo-română. Consorţiul are obligaţia, conform contractului, să finalizeze Proiectul tehnic de execuţie (PT) în 12 luni. De asemenea, contractul mai prevede 60 de luni pentru asistenţă tehnică (inclusiv pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie) şi alte 60 luni perioada de notificare a defectelor (garanţia lucrărilor). Bugetul pentru lucrările de proiectare şi asistenţă tehnică este de aproximativ 10 milioane de euro”, se arată într-un comunicat transmis de Ministerul Sănătăţii.

Spitalul Regional de Urgenţă Cluj ar urma să aibă 849 de paturi pentru îngrijirea pacienţilor internaţi, 19 săli de operaţie, 60 de paturi pentru urgenţe, 70 de camere pentru îngrijiri în ambulatoriu şi circa 80 de camere dedicate serviciilor de diagnostic şi tratament (imagistică, servicii chirurgicale, endoscopie, cardiologie etc.).

Construirea spitalului va dura 4 ani de la semnarea contractului de execuţie, iar valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA, este de 540 de milioane de euro, mai menţionează Ministerul Sănătăţii.

CITEȘTE ȘI: