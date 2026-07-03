Kelemen Hunor, mesaj către partidele proeuropene: „Oamenii s-au săturat de acest circ!”

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, face un nou apel la PSD, PNL, USR și UDMR să ajungă la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că românii sunt tot mai nemulțumiți de blocajul politic și de întârzierea formării unui nou guvern. | Foto: Eugenia Pasca - Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că românii sunt tot mai nemulțumiți de blocajul politic și de întârzierea formării unui nou guvern.

Acesta avertizează că prelungirea crizei politice poate afecta funcționarea statului și pune în pericol accesarea fondurilor europene.

Kelemen Hunor: „Oamenii s-au săturat de acest circ”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că românii sunt tot mai nemulțumiți de blocajul politic și de întârzierea formării unui nou guvern.

Într-o postare publicată pe Facebook, liderul UDMR a afirmat că oamenii își doresc un Executiv cu puteri depline și că partidele trebuie să lase deoparte conflictele și să găsească o soluție comună.

„Oamenii s-au săturat de acest circ. (...) Nu ei au provocat problema, ei au nevoie de o țară care să funcționeze. Acum nu mai trebuie să ne gândim cine a greșit cât de mult, ci trebuie să găsim punctul în care putem ajunge la un numitor comun”, a transmis Kelemen Hunor.

Apel la PSD, PNL, USR și UDMR

Liderul UDMR a făcut un nou apel către partidele implicate în negocieri să renunțe la resentimente și să găsească rapid o formulă de guvernare.

Potrivit acestuia, dacă actuala criză politică se prelungește, nemulțumirea populației va crește, iar formațiunile extremiste vor avea de câștigat.

„Dacă nu găsim o soluție, furia oamenilor se va îndrepta împotriva noastră. Dar o problemă și mai gravă este că țara ar putea deveni de neguvernat”, a afirmat liderul UDMR.

Avertisment privind fondurile europene

Kelemen Hunor susține că lipsa unui guvern cu atribuții depline blochează activitatea ministerelor și poate afecta absorbția fondurilor europene. „Fără un guvern cu competențe depline, ministerele se blochează, nu se pot adopta ordonanțe de urgență, nu se pot iniția noi legi, iar riscul ca România să piardă fonduri europene crește”, a avertizat acesta.

Președintele UDMR a reiterat că formațiunea pe care o conduce este dispusă să negocieze o soluție alături de PSD, PNL și USR, însă exclude orice colaborare cu AUR. „Soluția se află în tabăra PSD, PNL, USR și UDMR. Trebuie să o găsim”, a conchis Kelemen Hunor.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: