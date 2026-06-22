Reacția PNL după ce Adrian Veștea a depus programul de guvernare: „Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului”

După ce premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus lista de miniștri și programul de guverare la Parlament, PNL a anunțat că nu își asumă responabilitatea politică pentru acest guvern și că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului.

PNL nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare depus de premierul desemnat, Adrian Veștea. Fotografie realizată la Congresul extraordinar al PNL desfășurat la Romexpo, duminică 21 iunie 2026. | Foto: Tudor Pană / Inquam Photos

PNL a anunțat, duminică seara, 21 iunie 2026, că nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus de prim-ministrul desemnat, Adrian Veștea și că persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului.

Partidul Național Liberal nu este parte a Guvernului Veștea și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus, au transmis reprezentanții PNL.

PNL: Miniștrii propuși în Guvernul Veștea se situează în afara partidului

„Partidul Național Liberal a luat act de depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei de miniștri propuse de premierul desemnat Adrian Veștea. Precizăm în mod clar și fără echivoc faptul că Partidul Național Liberal nu este parte a acestui Guvern și nu își asumă responsabilitatea politică pentru programul de guvernare propus. Persoanele care figurează pe lista de miniștri se situează în afara partidului și a deciziilor adoptate de forurile statutare ale PNL. Aceste nominalizări nu au fost discutate, aprobate sau susținute de PNL”, a anunțat Partidul Național Liberal, duminică seara, într-un comunicat.

Potrivit sursei citate, poziția Partidului Național Liberal a fost reconfirmată de Congresul partidului și de noua conducere aleasă în cadrul Congresului și este una consecventă: PNL nu susține instalarea unui Guvern din care face parte PSD, este susținut de PSD sau care nu beneficiază de o majoritate transparentă și asumată în Parlament, reamintește sursa citată.

„În aceste condiții, solicităm tuturor actorilor politici, reprezentanților mass-media și formatorilor de opinie să nu mai prezinte în spațiul public Guvernul Adrian Veștea drept un Guvern din care face parte Partidul Național Liberal și să nu atribuie PNL responsabilitatea pentru aceste propuneri. Partidul Național Liberal va continua să acționeze cu responsabilitate în Parlament, să susțină reformele necesare României, absorbția fondurilor europene și măsurile care contribuie la dezvoltarea României”, a mai anunțat PNL.

Premierul desemnat, Adrian Veștea, a depus, duminică, la Parlament, lista Cabinetului și programul de guvernare pe care le propune.

Printre miniștri anunțați de Veștea se numără și liberalii Alina Gorghiu, ca vicepremier, Monica Anisie, ca ministru al Educației și Cercetării, Eduard Mititelu, ca ministru delegat pentru Digitalizare, Sorin Cîmpeanu, ca ministru al Apărării Naționale, Cristian Pistol, ca ministru al Transporturilor și Infrastructurii.

Congresul Extraordinar al PNL a adoptat, duminică, o rezoluție care prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui Guvern cu PSD va genera excluderea lor.

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