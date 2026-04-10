Alegeri tensionate în Ungaria, opoziția conduce detașat în ultimul sondaj înaintea scrutinului de duminică

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, se confruntă cu o competiție electorală dificilă înaintea alegerilor parlamentare de duminică.

Partidul de centru-dreapta Tisza Party din Ungaria, condus de fostul oficial guvernamental Péter Magyar, continuă să aibă un avans important în sondaje față de formațiunea aflată la guvernare, Fidesz, înaintea alegerilor parlamentare de duminică, conform Népszava.

Datele sondajului realizat de Institutul Publicus arată că Tisza este cotată la 52% în rândul alegătorilor hotărâți, în timp ce formațiunea premierului Viktor Orbán ar obține 39%.

Tisza conduce și în rândul întregului electorat

La nivelul întregului electorat, partidul de opoziție este creditat cu 38% din intențiile de vot, comparativ cu 29% pentru Fidesz. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.000 de persoane.

date sondaj: Publicus Institute, publicat de Népszava

Un sfert dintre alegători sunt încă indeciși

Potrivit cercetării, aproximativ 25% dintre respondenți nu s-au decis încă asupra votului, ceea ce menține un grad ridicat de incertitudine înaintea scrutinului. Alegerile de duminică sunt considerate unul dintre cele mai importante teste electorale pentru Viktor Orbán din ultimii ani, după 16 ani de guvernare.

