Program special la Iulius Mall Cluj: magazinele, Cinema City și Auchan, deschise din a doua zi de Paște (P)

De Paște, fiecare dintre noi își dorește să petreacă mai mult timp alături de cei dragi și să se bucure împreună de farmecul sărbătorilor.

Ca în fiecare an, Iulius Mall Cluj are un program special, iar tu poți să faci ultimele cumpărături sâmbătă, 11 aprilie 2026, până la ora 18.00. În prima zi de Paște, cu toții sărbătorim acasă, alături de familie, astfel că Iulius Mall va fi închis. Începând cu a doua zi, te așteptam să te bucuri de experiențe inedite la shopping! Nu uita că până pe 10 aprilie are loc și campania „Easter Break”, unde Iulius Mall premiază cele mai harnice ajutoare ale Iepurașului.

De luni, 13 aprilie, programul revine la normal, 10.00 – 22.00.

Și Auchan are program special în această perioadă: sâmbătă poți să îți faci ultimele cumpărături în intervalul orar 07.00 – 18.00. Duminică este închis, iar luni, 13 aprilie, programul este de la 10.00 la 23.00. Marți programul revine la normal, 07.00 – 23.00.

Sâmbătă, și Cinema City este deschis de la 10.30 până la 16.30. În prima zi de Paște, locația este închisă, însă luni poți să vii împreună cu cei dragi să vă bucurați de magia filmelor, în intervalul 10.30 - 23.00.

În continuare, Iulius Mall te premiază la cumpărături până pe 10 aprilie. Dacă faci shopping de minimum 300 de lei pe unul sau mai multe bonuri și vii la Centrul de Premiere de lângă Gelateria La Romana, primești pe loc un premiu. Poți să câștigi unul dintre voucherele puse în joc. Dacă ai o familie numeroasă iar suma pentru cadouri depășește 600 de lei, și premiile pentru tine sunt mai mari. Regulamentul complet, cu detaliile privind participarea și premiile, este disponibil pe site-ul Iulius Mall Cluj!