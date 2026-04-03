Război deschis pentru Romsilva, Diana Buzoianu acuză conducerea că a tratat instituția „ca pe propria moșie”

Tensiunile dintre Ministerul Mediului și Federația Silva escaladează după contestarea în instanță a reorganizării Romsilva. Ministrul Diana Buzoianu acuză conducerea regiei că a tratat instituția „ca pe propria moșie” și promite că va apăra reforma în instanță.

Ministrul Mediului Diana Buzoianu, în contextul scandalului privind reorganizarea Romsilva și conflictul cu Federația Silva. | Foto: gov.ro

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a reacționat dur după ce Federația Silva a contestat în instanță Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Romsilva, susținând că opoziția vine din partea celor care își pierd funcțiile de conducere. „Federația Silva este deranjată că își vor pierde funcțiile de conducere oameni care au tratat regia ca pe propria moșie”, a declarat ministrul.

Potrivit acesteia, reforma Romsilva vizează eliminarea unor posturi de conducere considerate inutile și introducerea unor criterii clare de performanță. „Ce spune Hotărârea de Guvern? Reorganizare, tăiere de posturi de conducere inutile, concursuri pentru posturile de conducere vacante, contracte de mandat semnate și criterii de performanță stabilite clar”, a explicat Buzoianu.

Ministrul susține că procesul de reformă a fost unul transparent și dezbătut timp de un an, iar contestarea acestuia este surprinzătoare.

Acuzații directe la adresa conducerii Romsilva

Diana Buzoianu a criticat și poziția Federației Silva, care solicită suspendarea concursurilor și a măsurilor de reorganizare. „Să se suspende orice concurs. Doamne ferește să fie date concursuri. Doamne ferește să fie puse criterii de performanță”, a afirmat aceasta. Totodată, ministrul a acuzat lipsa de implicare a conducerii Romsilva în susținerea reformei. „Conducerea Romsilva [...] nu prea e interesată de susținerea în instanță a reorganizării, pe care, de altfel, și-a și asumat-o”, a spus Buzoianu, făcând referire la poziția transmisă sub semnătura directorului general, Jean Vișan.

Ministerul anunță lupta în instanță

În contextul conflictului, ministrul Mediului a anunțat că instituția va merge în instanță pentru a susține legalitatea măsurilor adoptate. „Vom merge în instanță și vom argumenta decența și legalitatea. Nu ne lăsăm în fața disperării a conducerii Romsilva care crede că îi va mai merge mulți ani de zile cu incompetența și corupția”, a avertizat aceasta.

Reformă de durată la Romsilva

Ministrul a comentat și numirea noului director general al Romsilva, precizând că nu are încredere că schimbările necesare vor avea loc rapid și că procesul de reformă va fi unul de durată. Aceasta a explicat că a evitat să comenteze pe durata procedurii de selecție, pentru a nu influența procesul, însă după finalizarea acestuia a decis să își exprime public poziția.

Conflictul dintre Ministerul Mediului și structurile din Romsilva se anunță de durată, în condițiile în care reorganizarea instituției este contestată în instanță, iar miza o reprezintă atât funcțiile de conducere, cât și modul de administrare a unei instituții-cheie pentru gestionarea pădurilor din România.

