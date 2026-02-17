Problema bugetului, pe agenda discuțiilor președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare: „Mi-aș dori să nu se mai critice, ce e stabilit să rămână așa”.

Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare, care a avut loc marți, la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după mai bine de trei ore de discuții.

Întâlnirea președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare, care a avut loc marți, la Palatul Cotroceni, s-a încheiat după mai bine de trei ore de discuții.

Ședința a fost convocată pentru ora 15:00, la o zi după ce liderii coaliției au stabilit mai multe măsuri bugetare.

Mai mult, reuniunea de la Palatul Cotroceni s-a desfășurat cu doar două zile înainte ca președintele Nicușor Dan să participe, la Washington, la prima reuniune a Consiliului pentru Pace, organizată de președintele american Donald Trump.

Anterior, într-un interviu pentru Radio România Actualități, președintele Nicușor Dan declara că și-ar dori ca liderii partidelor politice din Coaliție „să nu se critice, ce e stabilit să rămână așa, iar discuțiile să fie mai constructive”.

Luni, liderii celor patru partide ale coaliției de guvernare și ai grupului minorităților naționale au stabilit că reforma administrației publice și pachetul de relansare economică vor fi adoptate prin ordonanță de urgență imediat după încheierea avizării, cu câteva amendamente care privesc instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională, educație, sănătate și cultură.

Totodată, în privința taxelor și impozitelor locale, coaliția a decis „să se lucreze pe câteva propuneri de modificări care privesc situația creată în urma aplicării cotelor de supraimpozitare, situația clădirilor mai vechi de 50 de ani și persoanele cu dizabilități”.

Înainte de debutul discuțiilor de la Palatul Cotroceni, președintele declara că discuțiile vor viza teme de actualitate, precum problema bugetului.

