Surpriză în fotbalul internațional: Mjallby a devenit campioana Suediei!

Campionatul din acest sezon din Suedia a fost câștigat de Mjallby, o echipă dintr-un sat cu mai puțin de 1.500 de locuitori!

Mjallby, noua campioană a Suediei | Foto: Mjallby AIF Facebook

Aceștia și-au asigurat matematic titlul de campioană după ce au ajuns la un avans de 11 puncte distanță față de locul 2, cu doar trei etape rămase de disputat.

Echipa care provine dintr-un sat pescăresc din Suedia, Hallevik, va fi, așadar, reprezentanta Suediei în Champions League în sezonul viitor. Triumful din acest sezon este cea mai mare performanță din istoria clubului înființat în 1939.

Mjallby a promovat prima dată în eșalonul întâi în 1980, iar de atunci a avut mai multe retrogradări la activ. În 2019 a promovat în Allsvenskan pentru ultima dată, iar anul acesta a reușit o performanță incredibilă.

