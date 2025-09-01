Clujeanul din fruntea Senatului, Mircea Abrudean, încrezător că Guvernul va continua cu Ilie Bolojan prim-ministru

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean, crede că actuala coaliție de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcția de prim-ministru al României.

Președintele Senatului, clujeanul Mircea Abrudean crede că Ilie Bolojan va rămâne în fruntea Guvernului | Foto: Silviu Matei/Agerpres

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că „vocea rațiunii” va prevala și că actuala coaliție de guvernare va continua cu Ilie Bolojan în funcția de premier.

Clujeanul șef la Senat: „Cred că această coaliție va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru”

„În general, sunt optimist din fire. Am făcut parte din mai multe coaliții, în ultimii cinci ani. Am văzut destul de multe declarații, afirmații, ieșiri publice din interiorul coaliției, care sunt oarecum normale. Cred, în continuare, că această coaliție va merge înainte cu Ilie Bolojan prim-ministru, cred în vocea rațiunii și în argumentele pe care domnul Bolojan le prezintă în cadrul ședințelor coaliției, ședințe care s-au reluat și, după cum vedem, lucrurile s-au repus în mișcare. Avem acest blocaj pe pachetul de administrație, în acest moment. Le avem pe celelalte cinci pachete, care astăzi vor veni la plenul reunit pentru angajarea răspunderii Guvernului. Eu cred că și pe pachetul de administrație, în urma discuțiilor pe argumente, vom avea o soluție similară într-un termen cât mai rapid. Sigur că nu am participat la discuție, nu pot să mă pronunț dacă premierul Bolojan a vorbit despre demisie”, a afirmat Abrudean, luni, la Senat, potrivit Agerpres.ro.

Președintele Senatului a menționat, totodată, că un premier are „toate motivele să renunțe” dacă nu poate pune în aplicare măsurile din programul de guvernare votat în Parlament.

Mircea Abrudean: „Nu cred că se va ajunge la demisia premierului Ilie Bolojan”

„Dacă aș fi fost la discuție, probabil că puteam să mă pronunț mai bine. Domnul Bolojan a vorbit, de principiu, și săptămânile trecute. În momentul în care ai un program de guvernare, care prevede niște măsuri, votat în Parlament de această coaliție, și constați la un moment dat că nu reușești să-l pui în aplicare, înseamnă că ai toate motivele să renunți. Deci nu este pentru prima dată când domnul Bolojan poate vorbi despre demisie. Nu cred că se va ajunge. Cred că toate partidele din coaliție merg pe această voce a rațiunii, pot să înțeleg argumentele, pot să înțeleg părerile diferite, dar cred că toată lumea ajunge la aceeași concluzie: că este nevoie de măsuri și în zona administrației locale”, a explicat Abrudean.



Referindu-se la numărul de posturi care ar trebui reduse în administrația locală, Abrudean a explicat: „Este o diferență. Vorbim de numărul de posturi ocupate. Nu ne raportăm la cât prevede maxim legislația să ai în grila de funcții, nici pe ceea ce prevede organigrama, ci pe ceea ce ai. Pentru că, dacă până la acest moment nu ai ocupat toate posturile, înseamnă că nu ai nevoie de ele. Asta este realitatea și cred că prin propunerea PNL, respectiv a premierului Bolojan, de reducere cu 10% efectiv a numărului de posturi ocupate nu va fi afectată administrația în privința eficienței”.

