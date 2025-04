Claudiu Târziu și-a anunțat plecarea din AUR

Claudiu Târziu a anunțat miercuri despărțirea de partidul Alianța pentru Unirea Românilor. „AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion”, spune co-fondatorul formațiunii politice.

Claudiu Târziu a anunțat despărțirea „definitivă” de AUR|în imagine: Alianta pentru Unirea Romanilor prezinta, in cadrul unei conferinte de presa, stadiul campaniei electorale, la sediul AUR din Bucuresti, 23 mai 2024. Inquam Photos/Saul Pop

Claudiu Târziu a anunțat, miercuri, că va părăsi formațiunea politică condusă de George Simion. Într-o „scrisoare de despărțire” publicată pe blogul său, Claudiu Târziu a spus că partidul pe care l-a fondat a fost trecut pe persoană fizică, motiv pentru care acesta părăsește partidul.

De asemenea, Claudiu Târziu spune că în prima zi de campanie prezidențială, Consiliul Național de Conducere (CNC) al partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), întrunit la Slănic Moldova, a decis să îl suspende din funcție și să-i interzică să mai candideze la vreo funcție în partid.

Târziu a anunțat că va pune bazele unei noi formațiuni politice.

Târziu: Inevitabilul s-a produs

„Inevitabilul s-a produs. Mă despart definitiv de AUR. Pentru că săptămâna trecută AUR a fost înlocuit cu Partidul George Simion. A fost alegerea participanților la ședința Consiliului Național de Conducere. Peste câteva săptămâni, unii vor spune că nu au fost de acord, dar n-au avut ce face…

Am sentimentul că sunt alungat din propria casă de către copiii mei, pentru că am încercat să-i opresc să-i dea foc. Dar măcar salvez moștenirea pe care mi-am propus dintru început să o pun în lucrare. Cu zestrea aceasta moral-spirituală și cultural-politică am putut construi vehiculul politic numit AUR și nu le-o las, mai ales că nici nu își dau seama că au nevoie de ea. Cu acest capital simbolic de luptă și de jertfă, voi putea clădi o altă formațiune politică, mai performantă și mai trainică”, anunță Claudiu Târziu pe blogul personal.

La finalul săptămânii trecute, Claudiu Târziu a fost suspendat din conducerea AUR prin vot unanim. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe desfășurate vineri la Slănic Moldova, la care Târziu nu a participat. Sorin Lavric, liderul senatorilor AUR a explicat că suspendarea a venit ca urmare a absențelor repetate ale acestuia de la ultimele patru întruniri ale consiliului.

În ultima perioadă, Claudiu Târziu a lansat mai multe critici la adresa liderului partidului, George Simion, inclusiv în legătură cu desemnarea acestuia ca prezidențiabil și colaborarea cu fostul candidat Călin Georgescu.

