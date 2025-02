Ilie Bolojan, primul mesaj pentru români de la Cotroceni

Președintele interimar Ilie Bolojan a transmis, joi, un prim mesaj în care prezintă prioritățile și obiectivele mandatului său, între care scrutinul prezidențial care va urma, arătând că „vom avea alegeri corecte și transparente”.

Ilie Bolojan, primul mesaj pentru români de la Cotroceni. Care sunt prioritățile mandatului?| Foto: Administrația Prezidențială a Românie - Facebook

„Dragi români, vă adresez acest prim mesaj, pe deplin conștient de momentul extrem de important în care se află România. Îmi asum cu demnitate această funcție, cu toată responsabilitatea față de români și față de viitorul nostru, al tuturor”, afirmă Bolojan în mesajul publicat de Administrația Prezidențială.

El informează că miercuri și joi a purtat discuții cu responsabilii și s-a familiarizat cu problemele și nevoile stringente din domeniile Apărării, Afacerilor Externe și Securității Naționale, punctând că aceste aspecte necesită soluții adecvate și trebuie abordate cu seriozitate și echilibru.

„De-a lungul întregii mele activități publice, am fost ghidat de convingerea fermă că instituțiile trebuie să lucreze pentru oameni. Chiar dacă mandatul meu este unul limitat și bine definit de Constituție, vă garantez că acest principiu va rămâne valabil. Voi exercita această poziție cu toată demnitatea și responsabilitatea, înțelegând întru totul oportunitățile și limitele pe care le implică funcția de președinte”, arată Bolojan.

Prioritățile lui Bolojan

Președintele interimar subliniază că prioritățile și obiectivele mandatului său sunt clare.

„În primul rând - asigurarea stabilității economice, sociale și politice a țării. Nu avem timp de pierdut, iar riscul de a ne confrunta cu o criză majoră este real. Tocmai de aceea, este nevoie de colaborarea întregii administrații publice centrale și locale, astfel încât să existe o bună guvernare, iar cetățenii să aibă încredere că statul funcționează pentru îndeplinirea așteptărilor legitime pe care le au”, spune el.

Ilie Bolojan evidențiază că „avem o țară sigură, stabilă și puternic ancorată pe drumul său european”.

„Un alt palier major este cel al politicii externe. Țara noastră va fi bine reprezentată pe plan extern, cu demnitate și seriozitate. Ceea ce va prima va fi interesul națiunii noastre, astfel încât fiecare cetățean să simtă că este protejat și apărat. România a demonstrat permanent aliaților săi externi că este un partener stabil și de încredere și este extrem de important să continuăm în aceeași direcție”, susține el.

Președintele interimar punctează că o temă importantă este și scrutinul prezidențial care va urma.

„Transmit tuturor românilor un mesaj fără echivoc. Vom avea alegeri corecte și transparente! Votul este fundamentul democrației și asigurarea unor alegeri care să nu fie puse sub semnul întrebării reprezintă un pas major pentru ca românii să-și recapete încrederea în instituții. De aceea, voi face toate demersurile către toți cei responsabili să contribuie cu profesionalism și bună credință la organizarea unor alegeri libere și corecte”, mai afirmă el.

Bolojan subliniază că își asumă cu toată responsabilitatea poziția de președinte interimar al României pentru „a face tot ce ține” de el pentru ca „fiecare cetățean să simtă că poate să aibă încredere în cei care îi reprezintă”.

„Pentru toți cei care suntem în serviciile publice, indiferent unde ne desfășurăm activitatea, nu există alternativă decât să fim în slujba oamenilor și am așteptarea ca fiecare instituție și fiecare angajat să lucreze pentru cetățeni. Scopul meu, în calitate de președinte interimar, este să redau încrederea în instituțiile publice, iar la finalul acestei perioade să vă pot privi în ochi, știind că am lucrat în interesul dumneavoastră și convins de faptul că am acționat cu integritate, demnitate și grijă față de români. Dumnezeu să aibă în pază țara noastră și pe toți românii, oriunde s-ar afla!”, conchide președintele interimar.

Ilie Bolojan a preluat, miercuri, mandatul de președinte interimar al României.

