Ce a realizat clujeanul Mircea Abrudean în mandatul de secretar general al Guvernului: „A fost una dintre cele mai intense perioade”

Mircea Abrudean (PNL Cluj) a fost în perioada iulie 2023-decembrie 2024 secretar general al Guvernului. El și-a prezentat raportul de activitate în aproape cei doi ani de mandat.

În luna decembrie 2024 s-a împlinit un an și jumătate de când liberalul Mircea Abrudean a preluat mandatul de secretar general al Guvernului.

Mircea Abrudean și-a publicat raportul de activitate pe perioada iulie 2023 - decembrie 2024. În prezent, Mircea Abrudean este vicepreședintele Senatului.

Potrivit acestuia, perioada a fost cea mai intensă din toată cariera.

Printre cele mai importante realizări se numără faptul că SGG a atras fonduri din PNRR de aproximativ 6 milioane de euro, s-au atras bani din fondul de solidaritate al UE, România continuă procesul de aderare la OCDE.

În același interval de timp s-a investit peste 1 miliard de lei în compania de stat Transelectrica și peste 5 miliarde de lei în Transgaz.

„Am încheiat, la finalul anului trecut, un an și jumătate de mandat în calitate de secretar general al Guvernului, din iulie 2023, până în decembrie 2024. A fost una dintre cele mai intense perioade din carieră, mai ales dacă ținem cont că ultimele luni au reprezentat un maraton politic, marcat de campania electorală premergătoare alegerilor parlamentare și prezidențiale. Sunt în prezent Senator ales de Cluj și vice-președintele Senatului României. Sunt recunoscător celor care m-au votat și îmi doresc să reprezint cât mai bine prioritățile de dezvoltare ale județului și interesele României. Pentru că sunt mândru de tot ceea ce am realizat în perioada mandatului de secretar general al Guvernului, cred că e importantă publicarea unui raport în cifre.

Este foarte adevărat că am avut șansa unei echipe puternice, am depășit împreună obstacole importante și rămân proiecte și obiective ambițioase de finalizat – continuarea coordonării procesului de aderare la OCDE, activitatea Comitetului pentru e-guvernare și debirocratizare, reforma companiilor de stat și implementarea cu succes a marilor proiecte de infrastructură energetică aflate în coordonarea SGG.

Continuăm împreună! Mergem înainte. Vă mulțumesc!”, a transmis Mircea Abrudean.

