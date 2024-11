Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului: „Am votat pentru o Românie sigură și prosperă, pentru echilibru şi pace”

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului, a votat duminică, 24 noiembrie, pentru o Românie sigură şi prosperă.

Mircea Abrudean, secretarul general al Guvernului | Foto: Mircea Abrudean - Facebook

„Am votat pentru responsabilitate, pentru siguranță, pentru o Românie sigură și prosperă, pentru echilibru, pace și pentru ca țara să fie condusă de un om care are toate calitățile necesare pentru a fi președintele României. A demonstrat, de-a lungul carierei, că patriotismul nu se afișează doar pe panourile electorale și că și-a făcut slujba în interesul României. Sunt convins că asta va face în continuare. Am votat pentru băiatul meu care are 5 ani și să poată trăi în siguranță în țara aceasta și să-și găsească un viitor aici. România are toate șansele să continue să se dezvolte pe parcursul euro-atlantic, cu ajutorul banilor europeni, cu ajutorul unui Guvern de dreapta și cu un președinte care are toate calitățile necesare: competenţă, patriotism, curaj, responsabilitate, integritate și omenie nu în ultimul rând”, a precizat Mircea Abrudean.

