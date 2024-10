Alin Tișe și noii consilieri județeni și-au depus jurămintele pentru noul mandat. Radu Rațiu (PNL) și Vákár István (UDMR), vicepreședinți.

Noul for legislativ al Consiliului Județean Cluj a fost validat joi, 24 octombrie, iar în noul său mandat președintele Alin Tișe va fi secondat de un vicepreședinte liberal, Radu Rațiu și de Vákár István din partea UDMR.

Potrivit rezultatelor finale după alegerile locale din data de 9 iunie, PNL are în noul for administrativ județean 13 mandate, PSD are 7 consilieri județeni, iar USR și UDMR câte 6. Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), partid intrat pentru prima dată în Consiliul Județean Cluj, are 4 mandate de consilier județean.

Liberalii și-au asigurat și șefia Consiliului Județean Cluj, prin Alin Tișe, care a câștigat un nou mandat, cel de-al patrulea al său în fruntea forului județean. El a acumulat 40,06% din voturi și s-a clasat peste scorul partidului (32,26%).

Consilierii PNL:

1. Cristian Haiduc

2. Florin Stamatian

3. Marc Marinela

4. Rațiu Radu

5. Forna Maria

6. Ovidiu Stănilă

7. Ignat Morar

8. Iuliu Sămărtean

9. George Moldovan

10. Cristian Ciuta

11. Molhelm Bashar

12. Georgiana Sima

13. Paul Țiriac

Consilierii PSD:

1. Alexandru Cordoș

2. Remus Lăpușan

3. Horea Chirteș

4. Laura Elena Chiorean

5. Andrei Bradea

6. Luana Beatrice Șerban

7. Valentin Cuibus

Consilierii USR:

1. Mihai-Florin Iepure

2. Ionuț Florea

3. Adrian Nicolae Pițu

4. Marius-Sebastian Sironka

5. Ciprian Rigman

6. Ionela-Lucia Timiș

Consilierii UDMR:

1. Vákár István

2. Balla Ferenc

3. Rés Éva

4. Antal Géza

5. Szabó-Csorba Zsuzsanna

6. Lőrinczi Zoltán

Consilierii AUR:

1. Șipoș Eugen Cristian

2. Curea Alexandru Valentin

3. Vicențiu Mircea Irimie

4. Alexandru Dan Petaca

