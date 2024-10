Ovidiu Cîmpean, locul doi pe lista candidaților PNL Cluj pentru Camera Deputaţilor: „Experienţa din administraţia locală şi din politică mă va ajuta să ştiu ce trebuie făcut în Parlament“

Ovidiu Cîmpean, secretarul de stat la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, ocupă al doilea loc pe lista candidaţilor PNL Cluj pentru Camera Deputaţilor, la alegerile parlamentare din acest an.

Ovidiu Cîmpean, locul doi pe lista candidaților PNL Cluj pentru Camera Deputaţilor | Foto: Ovidiu Cîmpean - Facebook

Vineri, 11 octombrie, PNL Cluj și-a depus candidatura pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral Județean.

„PNL Cluj este cea mai puternică echipă care poate să garanteze continuarea marilor proiecte de investiţii din municipiul Cluj-Napoca şi din judeţul Cluj. Eu sunt onorat că am avut sprijinul colegilor mei pentru a fi pe lista de la Camera Deputaţilor. Am o experienţă de peste 16 ani în administraţia locală, la Primăria Cluj-Napoca am făcut proiectele finanţate din fonduri europene şi de 2 ani ocup funcţia de secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Cred că împreună cu experienţa politică pe care o am voi şti exact ce lucruri trebuie făcute în Parlament pentru a continua dezvoltarea oraşului, a judeţului şi evident şi dezvoltarea economică a României”, a declarat pentru monitorulcj.ro, Ovidiu Cîmpean.

M100, proiect pentru traziția verde și neutralitate climatică

Pe plan național, Ovidiu Cîmpean coordonează Hub-ul M100 – Mirror Mission Cities, un proiect care sprijină implementarea inițiativei europene „100 de orașe inteligente și neutre din punct de vedere climatic până în 2030”. Acest proiect își propune să transforme orașele românești în centre urbane sustenabile, în conformitate cu obiectivele Uniunii Europene pentru combaterea schimbărilor climatice.

Ovidiu Cîmpean este și coordonatorul Centrului de Inovare și Imaginație Civică (CIIC) din Cluj-Napoca, un important instrument de guvernanță participativă al municipalității. Acest centru facilitează dialogul dintre administrație și cetățeni, promovând soluții inovatoare și colaborative pentru dezvoltarea orașului.

