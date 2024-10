UDMR Cluj a stabilit ordinea pe lista de candidaţi pentru Parlament. Cine sunt cei care candidează pentru Camera Deputaţilor şi Senat.

UDMR Cluj şi-a desemnat luni, 7 octombrie, candidaţii pentru alegerile parlamentare.

Deputatul Csoma Botond, preşedintele UDMR Cluj | Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

Lista UDMR Cluj pentru Camera Deputaţilor va fi deschisă de deputatul Csoma Botond, preşedintele filialei judeţene.

De asemenea, pe locul 2 pentru Camera Deputaţilor se află Szilágyi Dóra Emese, preşedintele Organizaţiei de Tineret a UDMR şi vicepreşedinte executiv al UDMR, responsabil tineret.

„Avem un mandat de deputat şi unul de senator. Am fost mai multe variante. Noi aşa am ales. Szilágyi Dóra a primit un loc pentru Camera Deputaţilor. Locul pentru Szilágyi Dóra nu este neapărat un loc eligibil. Doar primul loc este eligibil la Camera Deputaţilor. În anul 2020 acest loc a fost asigurat de către judeţul Bihor, tot un loc care nu era eligibil, era primul loc după locurile eligibile. Am avut de ales din trei variante, respectiv judeţele Satu Mare, Sălaj şi Cluj. Până la urmă argumentele au fost pentru judeţul Cluj, pentru că sunt foarte mulţi studenţi maghiari şi există multe organizaţii de tineret”, a declarat Csoma Botond.

Potrivit lui Csoma Botond, la Senat, pe primul loc este Tasnádi István Szilárd, subprefectul judeţului Cluj.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: