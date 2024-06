Bogdan Pivariu, primarul comunei Florești: „Am votat viitorul european al fetiței mele la ea acasă”

Candidatul PNL la funcţia de primar al comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru continuitate și dezvoltare, dar și pentru „viitorul european al fetiței mele la ea acasă”.

Foto: Bianca Preda - monitorulcj.ro

„În primul rând am venit la vot să îmi exercit dreptul constituțional, cel mai important act democratic și astăzi am votat continuitatea, am votat dezvoltarea sustenabilă și cel mai important, am votat viitorul european al fetiței mele la ea acasă”, a spus Pivariu, la ieșirea din secția de votare.

Bogdan Pivariu a votat la secția amenajată în incinta Școlii Gimnaziale din Luna de Sus. El a venit însoțit de soție și de fiică.

