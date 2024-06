Emil Boc, candidatul PNL la Primăria Cluj-Napoca: „O zi importantă pentru Cluj, România şi Europa. Am votat pentru un oraş ca afară.”

Emil Boc, candidatul PNL la Primăria Cluj-Napoca, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru un oraş ca afară. El a precizat că 9 iunie este o zi importantă pentru Cluj, România şi Europa.

Emil Boc, candidatul PNL la Primăria Cluj-Napoca | Foto: Oana Doroşenco – monitorulcj.ro

„E o zi importantă pentru Cluj, România şi Europa. Am votat astfel încât în continuare lucrurile bune să se adune la Cluj. Am votat pentru un oraş ca afara, pentru că dacă dorim o ţară ca afară trebuie în primul rând să avem oraşe ca afară. Clujul este pe cale să fie un oraş ca afară, un oraş pe care să şi-l dorească românii în continuare, clujenii să fie bucuroşi că trăiesc într-un oraş cu condiţii cât mai apropiate de cele din UE. Am votat, de asemenea, pentru o echipă care a fost capabilă să aducă Clujul la nivel de dezvoltare care este astăzi şi care are maturitatea şi ştie ce să facă în continuare pentru a-l menţine, pentru că e greu să ajungi sus, dar cel mai greu este să te menţii şi să mergi mai departe. De asemenea, am votat pentru o Românie puternică în Europa şi pentru o Europă puternică, pentru că doar o Europă puternică ne poate asigura în continuare pace, libertate de mişcare şi acces la prosperitate. Astăzi, noi avem umbrelă de securitate. Astăzi, Uniunea Europeană, NATO şi parteneriatul strategic cu Statele Unite ne dau posibilitatea ca noi să avem acces la prosperitate, la democraţie, să ne bucurăm de viaţă când la graniţa ţării avem război. Sunt peste 1 milion de tineri care astăzi au dreptul să voteze pentru prima dată. Nu staţi acasă dragi tineri”, a declarat Emil Boc la ieşirea din secţia de vot.

Alegeri locale şi europarlamentare

Românii cu drept de vot sunt aşteptaţi duminică, 9 iunie, la urne pentru a-şi desemna reprezentanţii în administraţie locală şi în Parlamentul European.

În judeţul Cluj sunt aşteptate, duminică, la secţiile de votare, pentru alegerile locale şi europarlamentare, 615.100 de persoane, la care se adaugă 5.160 de cetăţeni străini, din ţări ale UE.

