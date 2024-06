Cum „redăm Clujul oamenilor”? Planul candidatului PSD Cluj, Alexandru Cordoș, la funcția de Președinte al Consiliului Județean Cluj. (P)

Alexandru Cordoș (PSD Cluj), candidat la funcția de președinte al Consiliului Județean Cluj

Domnule Alexandru Cordoș, ce v-a motivat să vă implicați în politică și să candidați pentru această funcție?

Am fost întotdeauna motivat de dorința de a contribui la bunăstarea comunității din care fac parte. Experiența de consilier local, județean și senator mi-a oferit o perspectivă amplă asupra nevoilor județului Cluj și m-a învățat cât de importante sunt deciziile administrative pentru viața de zi cu zi a cetățenilor.

Prin activitatea mea parlamentară, am avut ocazia să influențez politici naționale, însă am realizat că impactul real și imediat poate fi cel mai bine realizat la nivel local, unde deciziile se resimt direct în comunitate. Candidez pentru funcția de președinte al Consiliului Județean pentru a aduce un plus de transparență și eficiență în administrație și pentru a pune în practică proiecte noi care să îmbunătățească viața tuturor clujenilor.

În plus, văd această funcție ca pe o oportunitate de a continua munca începută în diverse domenii și de a implementa soluții durabile pentru problemele comunității. Vreau să fiu un catalizator al schimbării pozitive, să demonstrez că politica poate fi despre oameni și pentru oameni.

Aveți un plan concret pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea economică a județului Cluj?

Da, avem un plan bine structurat care vizează crearea unui mediu favorabil pentru investiții și dezvoltare economică durabilă.

În primul rând, în mod concret, voi debloca și realiza proiectul Tetapolis, în Tetarom 1 ( Tăietura Turcului), unde, pe o suprafață de aproximativ 10 hectare cu 80 de mii de metri pătrați de clădiri și hale, va fi realizat cel mai mare centru de cercetare și inovare, dar și de producție industrială în domeniul IT. Acest proiect va include facilități moderne și infrastructură de ultimă generație, menite să atragă firme atât autohtone, cât și străine. Vom oferi stimulente suport logistic pentru companiile care aleg să investească în această zonă, și vom facilita parteneriatul între aceștia și universitățile locale, facilitând astfel înrolarea tinerilor pe piața muncii și specializarea acestora în cele mai moderne medii, facilitând accesul la resurse și colaborarea cu universitățile locale, pentru a stimula crearea de locuri de muncă bine plătite și specializate. De asemenea, la Huedin, vom realiza un parc industrial pentru depozitarea, procesarea și desfacerea produselor montane. Toate acestea vor aduce o creștere semnificativă a numărului locurilor de muncă, dar mai ales vor stabiliza forța de muncă actuală, din județul nostru.

În calitate de Președinte al Consiliului Județean Cluj voi susține permanent dezvoltarea firmelor mici și mijlocii, pentru a asigura o mai bună dezvoltare economică locală.

Toate aceste măsuri sunt gândite pentru a transforma Clujul într-un pol de atracție economică și tehnologică la nivel național și internațional​.

Ce proiecte aveți pentru a sprijini comunitățile rurale din județul Cluj și pentru a reduce discrepanțele între mediul urban și cel rural?

Investim în infrastructura rurală, în drumuri, alimentare cu apă și canalizare, pentru a asigura condiții de trai decente în toate comunele.

Sprijinim dezvoltarea agricolă prin programe de finanțare și consiliere pentru fermieri, facilitând accesul acestora la tehnologii moderne și la piețe de desfacere. Aici vreau să aduc în discuție acele parcuri industriale care vor veni în sprijinul producătorilor locali și le va ușura munca. De asemenea, vom promova turismul rural prin dezvoltarea unor trasee turistice, promovarea agroturismului și organizarea de evenimente locale care să atragă turiști. Creăm oportunități de afaceri pentru tinerii din mediul rural prin programe de formare profesională și acces la finanțare pentru inițiative antreprenoriale. Este esențial să reducem discrepanțele între mediul urban și cel rural prin asigurarea accesului egal la educație, sănătate și servicii publice.

Vom investi în modernizarea școlilor și centrelor medicale din mediul rural și vom dezvolta programe de transport public care să asigure conectivitatea între comunitățile rurale și orașe. Vom colabora cu organizații non-guvernamentale și cu sectorul privat pentru a dezvolta proiecte comunitare care să îmbunătățească calitatea vieții în mediul rural.

Cum vedeți viitorul tinerilor din Cluj și ce măsuri aveți în vedere pentru a le oferi mai multe oportunități?

Tinerii sunt viitorul nostru și este esențial să le oferim oportunități reale de dezvoltare.

În primul rând începem cu educația. Este important să dezvoltăm infrastructura educațională și să oferim acces la resurse moderne, inclusiv laboratoare și centre de cercetare, pentru a încuraja excelența academică și inovare.

Aici mă gândesc, inclusiv la dezvoltarea învățâmântului dual. Vom crea programe de internship și parteneriate cu universitățile locale pentru a facilita tranziția de la studii la locuri de muncă.

Colabărăm cu hub-urile de inovare și cercetare pentru a ajuta tinerii antreprenori să-și dezvolte ideile și să-și transforme proiectele în afaceri de succes.

Dar, mai presus de toate, pentru performață este necesară realizarea unei infrastructurii scolare moderne, în intreg județul, în special în mediul rural. Doar așa vom putea scădea discerpanțele și micșora rata abandonului școlar în rândul elevilor din mediul rural.

Există proiecte culturale pe care le considerați prioritare pentru dezvoltarea județului Cluj?

Clujul, deși este un oraș cosmopolit, este un oraș lipsit de cultură, care și-a lăsat artiștii de izbeliște. Punerea în valoare a patrimoniului cultural, inclusiv al tezaurului uman viu de care Clujul nu duce lipsă, reprezintă o prioritate în mandatul meu. Vom iniția proiecte menite să sprijine artiștii locali și să revitalizeze viața culturală a orașului, oferindu-le acestora spații adecvate pentru a-și desfășura activitatea și pentru a-și expune creațiile.

Clujul deține un palmares impresionant de obiective turistice, necunoscute de nimeni. Tocmai de aceea mi-am propus realizarea unui proiect de digitalizare a obiectivelor turistice, prin realizarea unei hărți interactive, accesibile, care să promoveze cultura și istoria. Aceasta va include descrieri detaliate, tururi virtuale și informații relevante, facilitând accesul turiștilor și locuitorilor la bogățiile culturale ale județului.

Recent am avut o discuție cu domnul profesor Vasile Dîncu, candidatul nostru pentru Parlamentul European, pe subiectul Filarmonicii de Stat. Dânsul a ajutat la obținerea unui teren unde să se construiască sediul Filarmonicii Transilvania, dar, după câte se poate observa, nu este interes din partea administrației locale și județene să dezvolte acest proiect. Voi pune acest subiect pe masa dezbaterilor în primele luni de la preluarea mandatului de președinte al Consiliului Județean și imediat ce avem aprobările necesare de la Departamentul de Urbanism, vom începe lucrările.

Dacă ați putea schimba un singur lucru la județul Cluj peste noapte, care ar fi acela și de ce?

Actuala problemă a clujenilor este streul de cere ajutorul administrației locale. Până să ajungem la drumurile neasfaltate, la lipsa creșelor, a grădinițelor sau la problema prețurilor extraordinar de mari, prima problemă este gândul de a merge la Primărie să obții un document. Avem nevoie de o administrație care să vină în ajutorul cetățenilor, nu să îi îngroape în birocrație. Clujenii să apeleze fără stres la funcționarii publici ori de câte ori au de rezolvat o situație. Astăzi, oamenii trăiesc cu ideea că mai bine fac pe cont propriu sau ignoră problema, decât să ceară ajutorul instituțiilor publice. Dar pentru a realiza un Cluj transparent, avem nevoie de o administrație corectă și în interesul cetățeanului.

Un alt aspect important, pe care îl stim cu toții este infrastructura rutieră. O infrastructură rutieră modernă este esențială pentru dezvoltarea economică și pentru calitatea vieții cetățenilor. Drumurile bine întreținute și conectivitatea eficientă ar stimula investițiile, ar reduce poluarea și traficul și ar facilita accesul la serviciile publice, educație și sănătate. În prezent, multe zone din județul Cluj suferă din cauza infrastructurii rutiere necorespunzătoare, precum la Dej, Gherla, Florești, Apahida și Turda, ceea ce afectează viața de zi cu zi a cetățenilor și descurajează investițiile. O infrastructură rutieră modernizată ar contribui la dezvoltarea uniformă a întregului județ, permițând comunităților rurale să beneficieze de aceleași oportunități ca cele urbane. Aceasta ar crea un mediu propice pentru dezvoltarea afacerilor, ar reduce timpul de călătorie și ar îmbunătăți siguranța rutieră, având un impact pozitiv asupra întregii comunități clujene.

În mod cert, vom înființa o companie de transport judeteană, în parteneriat public privat care să asigure conectarea intre toate rețelele de transport rutier, feroviar, aerian, pentru a asigura mobilitatea necesară în întreg județul.

Cum răspundeți criticilor care spun că politica locală este dominată de interese de grup și nu de nevoile cetățenilor?

Este o realitatea a ultimilor 20 de ani. Este suficient să te uiți la toate promisiunile făcute și nerealizate până astăzi.

Eu cred că politica trebuie să fie despre oameni și pentru oameni. De aceea, mi-am asumat angajamentul de a oferi transparență și de a încuraja participarea publicului în procesul decizional. Vom implementa mecanisme de consultare publică, asigurându-ne că fiecare proiect major este discutat cu cetățenii și că opiniile și nevoile lor sunt luate în considerare.

Vom implementa platforme online unde cetățenii pot urmări în timp real activitatea Consiliului Județean și pot participa activ la luarea deciziilor. Vom publica toate deciziile și bugetele într-un format accesibil pentru ca cetățenii să poată vedea cum sunt gestionate resursele publice. Am învățat din experiențele anterioare și sunt hotărât să construim o administrație care să fie în serviciul cetățenilor și nu al intereselor de grup.

Colaborarea strânsă cu experți și organizații non-guvernamentale va fi esențială pentru a asigura că politicile și proiectele noastre răspund într-adevăr nevoilor cetățenilor. Prin promovarea unui dialog deschis și constant cu comunitatea, ne vom asigura că interesele personale și de grup nu vor prevala asupra binelui comun.

Prin aceste măsuri, ne propunem să reconstruim încrederea cetățenilor în administrația locală și să demonstrăm că politica poate fi făcută într-un mod transparent și responsabil, în beneficiul tuturor clujenilor.

Ce mesaj aveți pentru cei care sunt încă indeciși cu privire la votul lor?

Le spun celor indeciși că votul lor contează enorm pentru viitorul județului Cluj. Este un act de solidaritate pentru binele întregii comunități și numai prin simpla alegere a unui candidat pentru o funcție de conducere contribuie la dezvoltarea societății. Votul lor face diferența dintre un județ care stagnează de ani de zile și un Cluj redat oamenilor care îndrăznesc mai mult. Fiecare vot contează și poate influența direcția în care se va dezvolta județul nostru.

Este important să ne implicăm activ în procesul democratic și să alegem lideri care au viziunea și determinarea de a aduce schimbări pozitive. Îi încurajez să se informeze despre candidați și programele lor, să participe la dezbateri și să ia o decizie în cunoștință de cauză. Împreună putem construi un viitor mai bun pentru județul Cluj, un viitor în care fiecare cetățean să se simtă valorificat și respectat.

