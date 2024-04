PNL Cluj și-a făcut intrarea în cursa electorală. Emil Boc și Alin Tișe și-au depus candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și președinția Consiliului Județean Cluj

PNL Cluj și-a făcut intrarea în cursa electorală. Emil Boc și Alin Tișe și-au depus candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și președinția Consiliului Județean Cluj.

PNL Cluj și-a făcut intrarea în cursa electorală. Sursă foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Luni, Emil Boc și Alin Tișe și-au depus, oficial, candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și respectiv președinția Consiliului Județean Cluj.

Emil Boc și-a depus candidatura, alături de candidații PNL la funcția de consilieri locali, la Biroul Electoral Municipal. Edilul a precizat că municipiu Cluj-Napoca a ajuns un oraș de referință în Uniunea Europeană datorită implicării clujenilor și a echipei PNL.

Emil Boc și-a depus candidatura pentru Primăria Cluj-Napoca. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Emil Boc: „La Cluj reușim împreună. Viitorul se scrie acum”

„La Cluj reușim împreună și vom reuși împreună în continuare cu echipa PNL și cu toți clujenii care doresc bine acestui oraș. Clujul este un municipiu de referință în Europa. Stim că PNL este un partid al construcției. Am intuit nevoile acestui oraș, am făcut un plan, l-am implementat. Am făcut lucrurile necesare pentru a duce Clujul mai departe. Cluj-Napoca se află în fața unei noi provocări uriașe: provocarea anului 2030 și mai ales al lui 2050. Viitorul Clujului se scrie acum. De aceea, împreună cu colegii mei ne asumăm această responsabilitate de a menține Clujul pe primul loc și de a da conținut real dreptului clujenilor de a rămâne acasă. Mai avem o grămadă de lucru de îmbunătățit, dar credem că direcția este corectă”, a declarat Emil Boc.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a mai vorbit și despre proiectele importante care urmează să fie demarate în următoarea perioadă.

„Pentru etapa următoare, obiectivul nostru este viață de calitate la Cluj și în zona metropolitană extinsă. Acesta este proiectul cu care venim în fața clujenilor, împreună cu Alin Tișe: de a continua viața de calitate și de a o extinde. Proiectele în Cluj nu se opresc la „granița” administrativă. Vedem deja că presiunea pe Cluj este enormă.

Proiecte pe care le derulăm: centura metropolitană, Tronsonul 1- vor începe lucrările curând, Tronsonul 2- este licitație, metroul-vor începe lucrările, conectarea Clujului la autostradă va fi gata anul viitor. Trenul metropolitan, proiect comun cu CJ Cluj, va pleca depunerea documentațiilor anul acesta și de realizare a lui. Apreciez efortul pe care Alin Tișe îl face cu sume importante de bani pentru a a ajuta comunele care nu-și pot acoperi necesarul să-și creeze pe raza lor stațiile pe trenul metropolitan. Aici am găsit o deschidere de aproape 10 milioane de euro pentru cinci ani de zile, care ne ajută să ducem calitatea vieții dincolo de calitatea vieții”, a spus Emil Boc.

Listele cu semnăturile susținătorilor Partidului Național Liberal. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Emil Boc: „Sunt oameni care își fac datoria”

De asemenea, edilul a lăudat echipa PNL și a amintit că orașul pe care îl administrează este pe drumul cel bun, chiar dacă mai sunt multe lucruri de făcut.

„Suntem pe drumul bun, dar mai sunt lucruri de făcut. Numai cine nu vrea să vadă nu observă că lucrurile merg în direcția bună. Încă mai avem de lucru, avem echipa cu care să lucrăm și știm ce avem de făcut. Mulțumesc acestei echipe admirabile. Sunt oameni care își fac datoria și sunt acolo în contact cu clujenii și le mulțumesc public pentru dedicarea lor. Aș vrea în mod special să-i mulțumesc că a venit în PNL lui Cristi Ursu, medicul șef al UPU-SMURD de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca. Este un om de suflet, știu dedicarea lui la Cluj și mă bucur că a venit să pună umărul”, a conchis Emil Boc.

Dan Tarcea: „ Fără colegii mei nu puteam să să promovăm, împreună cu Emil Boc, proiecte importante”

Viceprimarul Dan Tarcea a declarat că proiectele importante ale municipiului au nevoie de continuitate.

„Vreau să mulțumesc colegilor mei pentru suportul politic pe care l-am avut în Consiliul Local pentru că fără ei nu puteam să să promovăm, împreună cu Emil Boc, proiecte importante pentru întreaga noastră comunitate. Sunt proiecte mari, de impact, care au nevoie de suport pe viitor”, a spus Dan Tarcea.

Emil Boc și-a depus candidatura pentru Primăria Cluj-Napoca. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Alin Tișe: „Administrația PNL a demonstrat că se poate să ai performanță”

La Instituția Prefectului, în Sala Mare, Alin Tișe, alături de candidații PNL la funcția de consilieri județeni, și-a depus candidatura la Biroul Electoral Județean. Președintele CJ a fost însoțit de primarul Emil Boc și șeful PNL Cluj, Daniel Buda.

Emil Boc și Alin Tișe și-au depus candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și președinția Consiliului Județean Cluj. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

„Depunerea candidaturii reprezintă un angajament pe care PNL îl face în fața clujenilor, un angajament mai vechi pe care îl avem și anume de a dezvolta acest județ. Acest parteneriat, început cu câțiva ani în urmă, a făcut din județul Cluj un județ fruntaș atât în ceea ce privește dezvoltarea lui, cât și veniturile pe cap de locuitor. Suntem pe un trend ascendent, administrația PNL a demonstrat că se poate să ai performanță, să aduci un plus de bine, investiții și de ce nu să începem să definitivăm proiecte importante”, a declarat Alin Tișe.

Emil Boc și Alin Tișe și-au depus candidaturile pentru Primăria Cluj-Napoca și președinția Consiliului Județean Cluj. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Totodată, șeful Consiliului Județean (CJ) Cluj a mai vorbit și despre planurile de viitor pentru dezvoltarea completă a județului Cluj.

Alin Tișe: „Administrația PNL a demonstrat că se poate să ai performanță”

„Astăzi, 22 aprilie, le propunem clujenilor continuarea acestui angajament în aceeași echipă, împreună cu colegii mei, care sunt astăzi aici și cu toți primarii din județ, respectiv cu toți membrii noștri, și într-un parteneriat principal cu Primăria Cluj-Napoca, cu domnul Emil Boc. Le propunem clujenilor un nou angajament în care Clujul să intre într-o nouă etapă de dezvoltare. Dacă până acum, ținta noastră a fost aceea de a fi județul numărul 1 în tot ce înseamnă dezvoltare și condiții bune de trai, ne dorim ca în viitor, Clujul să concureze cu orice oraș din Europa, începând cu acest nou mandat. Vom vorbi de proiecte mari, de aeroport regional, de centuri de ocolire în județ, vorbim de școli. Vom vorbi de condiții optime în fiecare comună. Astăzi veți găsi în fiecare comună minimul de dezvoltare: drum, apă și canalizare. Acestea sunt angajamentele pe care noi le facem clujenilor, un act de responsabilitate majoră. Cunoaștem și știm foarte bine problemele acestui județ și avem și oamenii potriviți pentru a pune în practică aceste proiecte. Mulțumesc colegilor mei din PNL, primarilor noștri, domnului primar Emil Boc pentru că parteneriatul pe care noi l-am avut în ultimii ani a dat rezultate și putem spune astăzi că Clujul a intrat pe un trend de dezvoltare”, a precizat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

Și președintele PNL Cluj, Daniel Buda, a declarat la Instituția Prefectului că în orașul Cluj-Napoca se poate face administrație performantă cu oameni importanți, care s-au validat de-a lungul timpului.

„Am depus o listă de consilieri județeni și venim în fața dumneavoastră cu o echipă de oameni importanți, care s-au validat de-a lungul timpului. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au lucrat în această perioadă în administrația publică pentru felul în care au reușit să modernizeze județul Cluj. Aici am demonstrat că putem să facem o administrație performantă. Sunt convins că în următorii 4 ani de zile vom știi ce să facem pentru binele cetățeanului. Vreau să vă spun că la nivelul județului Cluj suntem singurul municipiu care atrage oameni di toate zonele. Le mulțumesc pentru ceea ce au făcut și le doresc mult succes în noul mandat. Dezvoltarea nu este posibilă fără ei, a afirmat europarlamentarul Daniel Buda.

Europarlamentarul Daniel Buda, președintele PNL Cluj. Foto: Narița Andrei/monitorulcj.ro

Lista candidați PNL pentru Consiliul Județean Cluj

1. Tișe Alin

2. Haiduc Cristian

3. Stamatian Florin

4. Marc Marinela

5. Rațiu Radu

6. Forna Maria

7. Stănilă Ovidiu Sebastian

8. Morar Ignat

9. Sămărtean Iuliu

10. Moldovan George

11. Ciuta Cristian

12. Bashar Molhelm

13. Sima Georgiana

14. Țiriac Paul

15. Cojocaru Igor

16. Lupan Ștefan

17. Goia Radu Andrei

18. Sârcă Viorel

19. Roșianu Aurel

20. Dehenes Adela Corina

21. Cordiș Vlad Lucian

22. Fărăgău Paul Alexandru

23. Maxim Andrei

24. Ghior Ovidiu

25. Moldovan Cătălin

26. Pop Ligia Vasilica

27. Vârva Gabriel

28. Steopan Florin

29. Moldovan Gabriela

30. Ureche Solovăstru

31. Sfechiș Lidia

32. Moga Sebastian

33. Varga Petru

34. Șeica Răzvan George Horațiu

35. Artiudean Răzvan

36. Ciucaș Raul

37. Galben Lucreția Ioana

38. Bob Andrei

39. Bălașa Dana

40. Șurubaru Bogdan

41. Focșa Victor

42. Abrudan Rareș

43. Andras Sebastian

44. Câmpean Horațiu

45. Baciu Oleg

Lista candidați PNL pentru Consiliul Local Cluj-Napoca

Tarcea Dan-Ștefan Gliga Florin-Valentin Florian Ovidiu Pop Loredana Moldovan Ionuț-Daniel Petruș Flavia-Mihaela Vișan Ovidiu-Vasile Constantea Radu-Mihai Ursu Cristian-Corneliu Chira Beniamin-Marius Vaida Ovidiu Irimie Andrei Rad Vasile-Daniel Corb Mihai-Samir Chiș Diana-Maria Bratu Petruț Cocan Valentina-Varvara Bradea Andrei Varga Călina-Iuliana Steopan Florin Toader Alexandru-Romică Vârva Gabriel Stângaciu Anca-Maria Pop Raluca Bojan Cristian-Cosmin Marcu Anamaria-Rodica Țirbe Vasile-Ioan Gheorghiu Felicia Florea Zoița Șerdean Andreea-Georgiana Răchită Alexandru-Marius Suciu Dina Pop Dan Șipoș Marian-Emanuel

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: