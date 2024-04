Adela Dehenes, consilier județean USR Cluj, s-a înscris în PNL: „Pentru USR, oamenii nu contează”

Consilierul județean USR Cluj, Adela Dehenes, s-a înscris în PNL.

Adela Dehenes, consilier județean USR Cluj, s-a înscris în PNL . Sursă foto. Facebook/ Adela Dehenes

Consilierul județean Adela Dehenes și-a anunțat demisia, miercuri, din USR și înscrierea în PNL.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, Adela Dehenes își va continua mandatul în cadrul grupului de consilieri județeni ai PNL.

Adela Dehenes a fost aleasă consilier județean pe lista USR în 2020, fiind la primul mandat și activează în Comisia de educație, cultură și sport.

Consilierul județean a declarat pentru monitorulcj.ro că pentru USR, oamenii nu contează, nici cei care au muncit și au avut performanțe politice.

„Misiunea mea politică în USR se încheie azi. M-am angajat în acest proiect politic de la lansarea PLUS în 2018, ca membru fondator şi am depus tot efortul şi energia pentru a onora rolul de membru de partid şi mandatul de ales Consilier Județean (rapoartele mele de activitate sunt publice). Am asistat la degradarea continuă a democrației interne, la abolirea tuturor principiilor şi valorilor statutare, la demobilizarea §i plecarea treptată a sute de membri valoroşi pe care i-am respectat.

Au fost nenumărate semnale de la membri, de la alegători, dinspre societatea civilă despre declin şi dezamăgirea față de USR. Toate ignorate. Împăratul cu "hainele lui noi" îşi continuă defilarea triumfală în aplauzele şi felicitările supuşilor. Pentru USR oamenii nu contează! Nu contează membrii care au muncit şi au performat politic. Şi am trista impresie că nu contează nici oamenii din afara partidului, decât în măsura în care servesc unor interese meschine”, a declarat Adela Dehenes.

Adela Dehenes: „Consider că am făcut pasul corect”

De asemenea, consilierul județean a mai precizat că în PNL există toate premisele și resursele pentru a activa cu și mai multă responsabilitate pentru clujeni.

„Politica USR pare să aibă obiectivul de a conserva nişte sinecuri fără responsabilitate, pentru că nu e rezonabil să-ți decimezi cu atâta cinism propriul efectiv, şi apoi să încropeşti o alianță care să compenseze forța internă pierdută, şi care să te ducă tot în opoziția în care bați pasul pe loc, este opinia mea politică. Responsabilitatea mea principală este față de clujeni.

Cu toată dezamăgirea pentru politică internă, am reziliență să-mi duc până la capăt mandatul administrativ pentru județul Cluj. Pe parcursul celor peste 3 ani inițiativele mele de consilier județean au găsit deschidere din partea conducerii CJ, au fost acceptate şi implementate.

Doresc să-mi continui proiectele în slujba locuitorilor județului Cluj şi am convingerea că în PNL există toate premisele şi resursele pentru a activa cu şi mai multă responsabilitate, cu experiența politică şi administrativă pe care am dobândit-o.

Interesele mele converg cu proiectele PNL în ce priveşte digitalizarea aparatului administrativ, infrastructura, salubritatea şi colectarea selectivă, regulamente interne, învățământul special, turismul, mobilitatea interurbană, etc. De aceea consider că am făcut pasul corect”, a concluzionat Adela Dehenes.

