Sorin Moldovan:„Infrastructura digitală este domeniul în care țara noastră are cele mai bune performanțe”

Sorin Moldovan, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților, a vorbit la o conferință despre domeniul IT și digitalizarea administrațiilor publice.

Parlamentarul clujean a precizat că țara noastră înregistrează anumite performanțe privind digitalizarea, dar trebuie recuperate unele decalaje.

„România înregistrează performanțe la numărul foarte mare de absolvenți IT, iar două companii românești au atins statutul de Unicorn IT, având o valoare între 100 de milioane de euro și 1 miliard de euro. Sectorul IT este unul dintre cele mai importante cinci sectoare ale economiei în termeni de angajare.

Infrastructura digitală este domeniul în care țara noastră are cele mai bune performanțe, în special în ceea ce privește conectivitatea fixă unde ne aflăm printre liderii statelor membre UE”, a precizat deputatul clujean.

Totodată, președintele Comisiei pentru tehnologia informației și comunicațiilor din Camera Deputaților a vorbit și despre performanțele slabe ale României în domeniul digitalizării.

„Continuăm să avem performanțe slabe în ceea ce privește competențele digitale de bază în rândul populației și acoperirea 5G. Aceste rezultate ne arată că mai avem mult de lucru pentru a reduce discrepanțele. Statul român a adoptat mai multe măsuri semnificative în această privință, cum ar fi legea interoperabilității la care sunt și eu inițiator, proiect cu un impact semnificativ asupra ecosistemului digital.

Lipsa interoperabilității sistemelor informatice din administrația publică era un obstacol major în dezvoltarea serviciilor digitale centrate pe cetățean.

Legislația vizează creșterea calității serviciilor publice prin facilitatea schimbului de date între sistemele informatice, reducerea sarcinilor birocratice și creșterea transparenței, aspecte fundamentale pentru o administrație publică modernă și eficientă”, a mai spus Sorin Moldovan.

Deputatul clujean a amintit că digitalizarea administrație publice se face cu pași mici, în condițiile în care nu există o dorință foarte mare din partea funcționarilor publici de a se digitaliza.

„Problema este că instituțiile nu colaborează între ele. Există foarte multe lucruri la care trebuie să lucrăm, să venim cu o legislație, să forțăm administrația publică să se digitalizeze.

Nu există o dorință foarte mare din partea funcționarilor publici de a se digitaliza, în special funcționarii publici preferă metodele clasice. (…) Avem un sector IT foarte puternic”, a conchis Sorin Moldovan.

